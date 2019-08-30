Названы призеры спартакиады "Активное долголетие-2019"

29 августа 2019 года в Нововоронеже завершилась первая летняя спартакиада неработающих пенсионеров концерна "Росэнергоатом" "Активное долголетие-2019". В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов региональных отделений МООВК из городов расположения АЭС.

Спартакиада прошла по инициативе Межрегиональной общественной организации ветеранов "Росэнергоатома" (МООВК) и при поддержке руководства концерна.

В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов региональных отделений МООВК из городов расположения АЭС: Удомля, Десногорск, Волгодонск, Сосновый Бор, Полярные Зори, Курчатов, Балаково, Заречный и Нововоронеж, а также сборная пенсионеров центрального аппарата концерна.

Атлеты "серебряного" возраста в течение трех дней сражались в шести дисциплинах: русские шашки, северная ходьба, шахматы, дартс, веселые старты и спортивная рыбалка. В свободное от соревнований время пенсионеры побывали в музее Нововоронежской АЭС и на обзорной экскурсии по городу. Утром 28 августа для них была проведена масштабная зарядка на главной площади Нововоронежа.

Лидером по количеству медалей в неофициальном общекомандном зачете стала сборная регионального отделения Курской АЭС. В их копилке пять золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. У хозяев чемпионата - регионального отделения МООВК Нововоронежской АЭС - семь медалей разного достоинства.

"Можно с полной уверенностью заявить, что спартакиада удалась. И удалась во многом благодаря директорам атомных станций, председателям первичных профсоюзных организаций и лидерам ветеранских организаций АЭС. Я уверен, первая спартакиада - это зарождение новой хорошей традиции ветеранского движения не только концерна "Росэнергоатом", но и всей России", - отметил председатель Совета МООВК Виктор Черкасов.

"Мы стали свидетелями исторического события. Мероприятие прошло на исключительно высоком уровне. И, конечно, место проведения было выбрано прекрасно. Нововоронеж - замечательный город необычайной красоты, наполненный светом и добром. От имени 320-тысячной ветеранской организации атомной отрасли я выражаю глубочайшую благодарность всем тем, кто организовал и принимал участие в спартакиаде", - заявил председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнев.

На торжественной церемонии закрытия перед гостями выступили народные коллективы и спортсмены из столицы Воронежской области. Специальный гость - Народный артист России Василий Овсянников - исполнил несколько песен советского времени. Символ спартакиады - бурый медведь - в конце церемонии улетел в небо на воздушных шарах под бурные аплодисменты спортсменов и зрителей.

"В Росатоме проходит "Год здоровья". И я очень рада, что именно в этот год мы нашли такой интересный спортивный формат как Спартакиада пенсионеров. Большое вам спасибо за активное участие в жизни Госкорпорации и Концерна, за вашу готовность поддержать любую инициативу. Я бы хотела, чтобы все ветераны Росатома имели возможность попробовать свои силы на спортивных соревнованиях такого уровня. Уже в начале сентября я предложу внести Спартакиаду неработающих пенсионеров в план мероприятий отраслевой спортивной организации "Атом-спорт" на 2020 год", - сказала советник Департамента кадровой политики Госкорпорации "Росатом" Ольга Гурина.

Как сообщалось ранее, в Межрегиональной общественной организации ветеранов "Росэнергоатома" состоят 19,5 тысяч человек, в нововоронежском региональном отделении - 2630 человек, это второе по численности отделение в электроэнергетическом дивизионе Госкорпорации "Росатом".

В 2019 году региональное отделение МООВК Нововоронежской АЭС под председательством Валентины Кудрявцевой стало победителем смотра-конкурса на лучшую ветеранскую организацию Госкорпорации "Росатом". За последние пять лет нововоронежские ветераны неоднократно занимали лидирующие места в конкурсах организуемых как по линии Концерна "Росэнергоатом", так и по линии Госкорпорации.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



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