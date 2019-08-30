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30.08.2019 08:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новая зона отдыха с детьми появится на набережной Шитова в Москве

Текст: Ирина Огилько

На востоке столицы на набережной Шитова и территории вокруг Черкизовского пруда проводятся работы по комплексному благоустройству и озеленению. Вскоре здесь появится новая зона отдыха для семей с детьми. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

- Здесь приступили к обустройству новых детских площадок. Общая площадь благоустройства составляет более 20 га, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Набережная Шитова проходит по западному берегу Черкизовского пруда. Вместо одной устаревшей детской площадки, по просьбам жителей, появится новая и будут обустроены еще две игровые зоны на восточном берегу водоема. На данный момент полностью готово основание для устройства новой детской площадки, еще над двумя основаниями ведутся работы. В ближайшее время приступят к установке новых малых архитектурных форм. Кроме того, все детские площадки оборудуют прорезиненным травмобезопасным покрытием из каучуковой крошки.

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После реконструкции детской площадки в районе дома 10, к. 2 по Халтуринской улице, под игровую зону для детей будет отдано более 860 кв.м. Эта площадка рассчитана на детей разных возрастов. Здесь расположится большой игровой комплекс, центром которого станет двухэтажная башня. Спуститься с нее можно будет по длинной горке-трубе. А еще тут появятся различные качели и комплекс для лазания с элементом скалодрома. Помимо этого, будет установлен интересный игровой комплекс, стилизованный под аэроплан.

Для малышей до 3-х лет оборудуют площадку размером 180 кв.м. Она появится на восточном берегу Черкизовского пруда. На ней будет комплекс с развивающими элементами, а также песочница, качалки, качели и балансиры. На этом же берегу появится спортивно-игровая площадка и для детей от 3-х до 7-ми лет, кроме горок и устройств для лазания, здесь будут батуты и качели.

- На всей территории обновим дорожно-тропиночную сеть, дополнительно озеленим территорию. Учитывая близкое расположение Детского Черкизовского парка, благоустройство которого подходит к завершению, вся инфраструктура на набережной будет выполнена в общей стилистике с зеленой зоной, - отметил Петр Бирюков.

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