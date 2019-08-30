Международный
авиационно-космический салон
Рубрика: Общество
Проект: Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
30.08.2019 16:52
Текст: Наталия Ячменникова
Фото: Сергей Михеев

"РГ" наградили Почетным дипломом "За преданность детству" на МАКСе

Сегодня на МАКСе "Российскую газету" наградили дипломом "За преданность детству" - это награда, учрежденная Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества "От Винта!".

"Мы наградили те издания, которые популяризируют и продвигают молодежь. Через вас о талантливых ребятах и молодых ученых узнают все люди, живущие в России и за рубежом. Благодаря СМИ мы даем повод гордиться профессией инженеров", - сказала руководитель фестиваля Виктория Соболева.

Фото: РИА Новости
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По ее словам, премия "За преданность детству" называется так, потому что в 2015 году, тоже на МАКСе, организаторы подарили президенту РФ Владимиру Путину диплом со словами: "Такая награда одна в целом свете - за преданность детству и верность всем детям".

Фестиваль "От Винта!" проводится с 2005 года. Его организаторы ставят целью заинтересовать детей и молодежь профессиями, связанными с техникой и наукой. На МАКС-2019 представлено свыше 150 проектов школьников, студентов и молодых специалистов из самых разных регионов России. Это настоящая "витрина" идей молодых: амбициозных, нестандартных, ярких. И как показывает опыт, самые удачные разработки в дальнейшем находят практическое применение в деятельности крупных промышленных компаний или в качестве независимых стартапов.

Также награды международного фестиваля "От Винта!" получили ТАСС, РИА Новости, "Комсомольская правда", журнал "Аэрофлот" и другие СМИ.

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