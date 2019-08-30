Россияне назвали самые чистые и грязные города страны

В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах городов, в которых они живут, чуть выше среднего: на 6 баллов из 10 возможных.
Чисто там, где не сорят
Самым чистым городом России, по мнению жителей, стал Губкин, расположенный в Белгородской области. Его чистоту горожане оценили в 8,2 балла, что на 2,2 балла выше среднего показателя по России.
Второе место заняла столица Чеченской Республики. Грозный набрал 8 баллов ровно, что на 2 балла больше, чем в среднем по России. Также 8 баллов досталось Гурьевску (Калининградская область).
В десятку лидеров также вошли два города Тюменской области (Тюмень и Нижневартовск) и два города Краснодарского края (Геленджик и Ейск). Тюмень и Нижневартовск набрали 7,9 и 7,7 балла соответственно, а Геленджик и Ейск - 7,8 и 7,7 балла.
Могло бы быть и чище
Нижние строки в рейтинге чистоты заняли Архангельск и город Каменск-Шахтинский, расположенный в Ростовской области. Они получили от местных жителей всего по 3,7 балла из 10 возможных, что на 2,3 балла ниже среднего показателя по России.
Возможно, в этих городах не дорабатывают местные коммунальщики. А, может, и сами жители норовят бросить бумажку мимо урны.
Ненамного лучше обстоят дела в городах Свободный (Амурская область) и Шахты (Ростовская область) - им поставили по 3,8 балла.
Также в десятку аутсайдеров вошли Новочеркасск (Ростовская область), Махачкала (Дагестан), Орск (Оренбургская область), Рубцовск (Алтайский край), Белово (Кемеровская область) и Норильск (Красноярский край).
Оценка чистоты в городах-миллионерах
Москва возглавила рейтинг самых чистых городов-миллионеров. Столичные жители оценили чистоту в 7,4 балла, что почти на 1,5 балла выше среднероссийского показателя.
Второе место занял Краснодар с 6,9 балла, а третье - Казань, столица Татарстана. Ее показатель - 6,8 балла.
Меньше всего повезло Омску: жители оценивают чистоту своего города лишь в 4,9 балла. Чуть лучше ситуация в Челябинске и Волгограде - они набрали по 5 баллов каждый.