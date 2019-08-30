СК завел дело о нападении дога на грудного ребенка в московской квартире

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности возбуждено по факту нападения собаки породы дог на 8-месячного ребенка в московской квартире. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного Главка СК Юлия Иванова.

По предварительным данным, нападение собаки произошло в тот момент, когда мать ребенка временно покинула квартиру, оставив в ней животное и младенца. По всей видимости, собака принадлежала родственникам женщины.

"В результате укусов собаки ребенок был госпитализирован в городскую больницу с множественными телесными повреждениями", - приводит РИА Новости слова Ивановой.

Она уточнила, что максимальная санкция по данной статье составляет год лишения свободы.