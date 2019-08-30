Собянин открыл ДМШ им. Глиэра после капитального ремонта

В Москве после капитального ремонта открылась одна из самых известных и старых музыкальных школ столицы - детская музыкальная школа им. Глиэра на Большой Якиманке. Поздравить преподавателей и учеников с новосельем приехал мэр города Сергей Собянин.

"Очень не простая работа восстановления и реконструкции таких зданий. Сложно всегда заходить в них, приспосабливать, делать современными. Тем не менее, мы, как и обещали, по программе "Искусство - детям" двигаемся. Сегодня уже 114 зданий музыкальных школ и школ искусств отремонтированы. Все оснащены новым современным оборудованием. Так что программа развивается. Поздравляю с новосельем!", - сказал Сергей Собянин, осмотрев школу после ремонта.

ДМШ им. Глиэра основана еще в 1933 году. Здание, в котором она расположена, построено в начале XX века по проекту архитектора Александра Никифорова и сейчас является объектом культурного наследия регионального значения. В свое время здесь преподавали такие известные музыканты, как, например, виолончелист Роман Сапожников, пианисты Генрих Нейгауз и Самуил Оксер или скрипач Абрам Ямпольский. У всех на слуху и имена не менее знаменитых выпускников этого учебного заведения. В этой школе учились народные артисты России Валерий Халилов, Виктор Елисеев, Вячеслав Добрынин и Елена Соловей, а также заслуженный артист России Михаил Шуфутинский.

"Произошли кардинальные изменения в лучшую сторону. Появились новые музыкальные инструменты очень высокого качества. Японские рояли просто потрясающие - мне кажется, что и в самой Японии таких инструментов не много. А концертный ксилофон сделан из японской березы, у него более мягкое звучание. Очень дорогой инструмент. Мебель тоже вся новая", - рассказал мэру концертмейстер и педагог по классу фортепьяно Тихон Савельев.

По программе "Искусство - детям" для школы закупили не только рояли и ксилофоны, но еще и девять фортепьяно, две ударные установки, четыре духовых инструмента и новое звукотехническое оборудование. А в ходе ремонта, который длился чуть больше года, был восстановлен исторический фасад здания, заменена крыша и усилен фундамент. Также обновились все внутренние коммуникации, системы отопления и водоснабжения, канализация. Строители отремонтировали все 28 учебных кабинетов, установив в них современные звукопоглощающие панели.