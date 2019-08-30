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30.08.2019 13:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП с двумя автобусами под Орлом пострадали пять человек

Текст: Антон Валагин (Орел)
Фото: УМВД по Орловской области Фото: УМВД по Орловской области
Фото: УМВД по Орловской области

Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения четырех автомобилей в Орловской области.

Фото: пресс-служба МВД по Рязанской области
В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой

В 10.05 на 389 километре федеральной трассы М-2 "Крым" водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с автобусом. На месте аварии образовался затор. Ехавший следом за иномаркой грузовик MAN остановился, в него сзади врезался еще один автобус.

- На данный момент за медицинской помощью обратились пять человек, помощь им оказана на месте, - рассказали в УМВД по Орловской области.

Движение по трассе затруднено, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, регулируя встречные потоки.

Полиция начала проверку обстоятельств аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область
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