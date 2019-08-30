В ДТП с двумя автобусами под Орлом пострадали пять человек

Пять человек обратились за медицинской помощью после столкновения четырех автомобилей в Орловской области.

В 10.05 на 389 километре федеральной трассы М-2 "Крым" водитель автомобиля Toyota допустил столкновение с автобусом. На месте аварии образовался затор. Ехавший следом за иномаркой грузовик MAN остановился, в него сзади врезался еще один автобус.

- На данный момент за медицинской помощью обратились пять человек, помощь им оказана на месте, - рассказали в УМВД по Орловской области.

Движение по трассе затруднено, на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, регулируя встречные потоки.

Полиция начала проверку обстоятельств аварии.