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30.08.2019 12:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве проходит первый аукцион по продаже указателей метро

Текст: Светлана Батова
Фото: Светлана Батова Фото: Светлана Батова
Фото: Светлана Батова

В Москве в Центре профориентации метрополитена проходит первый аукцион старых информационных табло подземки.

Об аукционе метрополитен объявил два дня назад и предложил потенциальным участникам регистрироваться на специальном сайте. Все сто мест были разобраны в течение нескольких часов.

На продажу выставили старые световые табло, а также знаки "Полиция", "Курить запрещено", "Медпункт", указатели "Выход в город" и табло с перечнями станций.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Всего выставлено 34 лота. Стартовая стоимость каждого - 8,5 тысячи рублей. Аукцион открыла Юлия Темникова, замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

Первый лот - двустороннее световое табло "Нет прохода" ушел за 19 тысяч рублей. "Курение запрещено" со станции "Лубянка" собрал тоже 19 тысяч, его собрат с "Отрадного" - на тысячу рублей меньше. Бурно торговались за табло "Полиция" - она ушла за 25 тысяч. Географический указатель "Выход к улице Воздвиженка" продали за 23500, "Переход на станцию "Театральная" с перечнем станций Замоскворецкой линии метро - за 25 тысяч.

Сразу участникам табло не отдают, их надо ехать выкупать в Инфоцентр на Тушинской. По опросам участников, многие готовы были отдать за указатели не более 30 тысяч рублей.

В первую волну продаж указателей, которая прошла в декабре 2018 года, указатели продавали по брони и в порядке живой очереди. Метрополитен заработал на них более двух миллионов рублей. Среди покупателей - люди самых разных профессий, есть даже школьники и студенты. Табло приобретают для дома, офиса и дач.

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