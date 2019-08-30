В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой

В Рязани в аварии с Daewoo Nexia два человека погибли и трое госпитализированы с травмами. Водитель иномарки задержан, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла в 00:55.Вдитель Daewoo Nexia ехал по улице Халтурина в сторону улицы Есенина, на перекрестке со Спортивной (около дома №1) он не справился с управлением и наехал на стоящего на обочине человека. После этого автомобиль вынесло с дороги, и он врезался в дерево. Водитель с места ДТП сразу же сбежал.

В аварии погибли два пассажира иномарки. Один из них - 23-летний рязанец, личность второго пока не установлена. Травмы различной степени тяжести получили 45-летний пешеход и еще два пассажира Daewoo Nexia - 23 и 26 лет.

Полиции удалось оперативно установить личность водителя. Им оказался 23-летний житель Рязани. В аварии он не пострадал. В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" (часть 6 статьи 264 УК РФ).

Следователи полиции при поддержке прокуратуры ходатайствуют об аресте задержанного. Мера пресечения будет рассматриваться Советским районным судом сегодня. Если вина водителя будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.