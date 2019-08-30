Глава Забайкалья встретился с президентом России

Новости

В Ингушетии пройдет экологическая акция "День реки Сунжа" 11:34
В июле граждане взяли рекордный объем автокредитов 11:27
В Сочи женщину обвинили в гибели малолетнего сына от истощения 11:27
Министр иностранных дел Китая посетит КНДР со 2 по 4 сентября 11:24
Нурмагомедов готов отправить Макгрегора в больницу 11:18
Транспортный налог на Южном Урале станет самым низким в регионе 11:14
В Краснодаре дачник расстрелял соседа из сигнального пистолета 11:04
В России создадут противопожарную бомбу весом 250 килограммов 11:04
Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье 11:03
Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа 10:59
В Якутии вертолет, отправленный на помощь Ан-2, не нашел людей 10:55
В кузбасской тайге нашли заблудившихся пенсионера с внуком 10:49
НАТО спустя четверть века вновь борется с сербами в Боснии и Герцеговине 10:45
За пост мэра Сочи будут бороться 18 кандидатов 10:43
Мегаполотно Репина вернется из Третьяковки в Русский музей 10:41
В древнегреческих храмах нашли следы работы неизвестных машин 10:41
Ученые нашли оригинальную защиту от укусов комаров 10:36
Умер рабочий, получивший ожоги при пожаре на нижегородской судоверфи 10:33
В Рязани два человека погибли и трое пострадали в ДТП с иномаркой 10:31
Минпромторг рассмотрит возможность маркировки БАДов 10:27
Ниагарский водопад окрасится в цвета флага российского региона 10:24
СК показал редкие кадры беспорядков 10:20
В Сахалинской области увеличили минимальный размер пенсии 10:20
Первую в мире плавучую АЭС на Чукотке будет охранять Росгвардия 10:17
В Кронштадте запустили первую в России сеть 5G 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 10:19
Проект: В регионах

Глава Забайкалья встретился с президентом России

Текст: Дина Непомнящая
В Кремле состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Забайкальского края Александром Осиповым.

Врио губернатора Забайкалья отчитался о ходе выполнения президентского указа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами весной текущего года.

На развитие здравоохранения в Забайкалье направят 3 млрд рублей

В это время люди потеряли свое жилье, скот. Всего пострадали около 900 человек. Сейчас власти региона делают все, чтобы в скорейшие сроки возместить ущерб. Контролируется работа подрядчиков, чтобы они выполняли свои обязательства. Восстанавливаются объекты инфраструктуры - мосты, водозаборы, учреждения культуры.

Александр Осипов отметил, что пока наибольшее беспокойство вызывает восстановление животноводческих стоянок. Не все нанимают для этого профессионалов, кто-то строит самостоятельно.

"Там, где люди взялись строить хозспособом, к сожалению, существует наибольшая затяжка в восстановлении стоянок", - признал глава региона.

Во время беседы также шла речь о плане экономического и социального развития Забайкалья, который краевые власти разработали совместно с федеральными ведомствами. Он предполагает привлечение 1,3 триллиона рублей инвестиций, позволит удвоить ВРП, создать 60 тысяч новых рабочих мест и принципиально изменить экономику и занятость.

В Забайкалье потратят 2 млн рублей на доступную среду

"На сегодняшний день он находится в стадии согласования. Первые 15 проектов уж реализуются, они погружаются сейчас в территорию опережающего развития", - отметил Осипов.

Шла речь и о факторах, сдерживающих развитие Забайкалья. Среди них высокая стоимость электроэнергии, тепловой энергии и моторных топлив.

"В советское время эти вопросы не были решены своевременно, сейчас существует целый ряд ограничений, которые мешают привести к нормальной стоимости бензин, электрическую энергию", - пояснил врио губернатора.

Владимир Путин пообещал помочь в поиске решения этой проблемы.

Шла речь и о развитии в регионе здравоохранения, образования и спорта.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося урагана "Дориан"
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря