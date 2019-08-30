Глава Забайкалья встретился с президентом России

В Кремле состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Забайкальского края Александром Осиповым.

Врио губернатора Забайкалья отчитался о ходе выполнения президентского указа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами весной текущего года.

В это время люди потеряли свое жилье, скот. Всего пострадали около 900 человек. Сейчас власти региона делают все, чтобы в скорейшие сроки возместить ущерб. Контролируется работа подрядчиков, чтобы они выполняли свои обязательства. Восстанавливаются объекты инфраструктуры - мосты, водозаборы, учреждения культуры.

Александр Осипов отметил, что пока наибольшее беспокойство вызывает восстановление животноводческих стоянок. Не все нанимают для этого профессионалов, кто-то строит самостоятельно.

"Там, где люди взялись строить хозспособом, к сожалению, существует наибольшая затяжка в восстановлении стоянок", - признал глава региона.

Во время беседы также шла речь о плане экономического и социального развития Забайкалья, который краевые власти разработали совместно с федеральными ведомствами. Он предполагает привлечение 1,3 триллиона рублей инвестиций, позволит удвоить ВРП, создать 60 тысяч новых рабочих мест и принципиально изменить экономику и занятость.

"На сегодняшний день он находится в стадии согласования. Первые 15 проектов уж реализуются, они погружаются сейчас в территорию опережающего развития", - отметил Осипов.

Шла речь и о факторах, сдерживающих развитие Забайкалья. Среди них высокая стоимость электроэнергии, тепловой энергии и моторных топлив.

"В советское время эти вопросы не были решены своевременно, сейчас существует целый ряд ограничений, которые мешают привести к нормальной стоимости бензин, электрическую энергию", - пояснил врио губернатора.

Владимир Путин пообещал помочь в поиске решения этой проблемы.

Шла речь и о развитии в регионе здравоохранения, образования и спорта.