Оценивая влияние российских университетов на внешнюю социально-экономическую среду в 2018 году, эксперты отдали пальму первенства Северо-Восточному федеральному. Некогда глубоко провинциальный вуз стал центром притяжения идей, поставщиком кадров, технологий, научных разработок и инновационных решений для всего северо-востока страны. Трансформация заняла менее 10 лет.

В октябре 2009-го указом президента России в стране одновременно были созданы пять федеральных университетов на базе действовавших региональных. Для СВФУ базовым стал Якутский государственный университет, объединивший Якутский инженерно-технический институт, педагогическую академию и четыре федеральных НИИ. Поднимать обширное хозяйство поручили ректору, а ныне президенту вуза Евгении Михайловой.

- В сравнении с другими федеральными университетами нам пришлось начинать со сравнительно низкого старта. ЯГУ прекрасно справлялся с задачами местного уровня, имел богатую историю, но это была региональная история, - рассказала Евгения Михайлова. - На программу развития правительство РФ выделило нам пять миллиардов рублей, плюс к этому 1,3 миллиарда на строительство двух общежитий. Примерно еще 2 миллиарда привлекли, в т.ч. сами заработали.

При поддержке руководства республики, АК "АЛРОСА", ПАО "Сургутнефтегаз" без бюджетных вливаний построен новый корпус УЛК Политехнического института (филиала) СВФУ в городе Мирном, проведены реконструкция старых корпусов, ремонт студенческого городка, отвод воды, благоустройство территории и др. По словам президента вуза, главное в работе по приобретению нового качества университета - те преобразования, которые деньгами не измеришь. Это создание коллектива единомышленников, достижение уровня и качества преподавания, соответствующего лучшим отечественным и мировым стандартам, достижение эффективности образовательного процесса и научных исследований, изменение взаимоотношений между студентами и преподавателями.

- Надо было создать креативную среду, обеспечить повсеместное прохождение производственной практики студентами. Надо было выводить университет на принципиально новый уровень. И все - в первую очередь, - вспоминает Евгения Михайлова.

Студентам предоставляется возможность освоить десятки рабочих профессий, соответствующих будущей специальности

Времени прошло - вдохнуть и выдохнуть. Но на этом выдохе произошло что-то невероятное. В сохранившемся "дореволюционном" документе зафиксировано: в 2009-м руководство ЯГУ поставило цель в 2015 году вывести вуз в число 300 лучших университетов России и занять 220-е место. Но в 2015-м СВФУ уже вошел в число 40 лучших, а сейчас специализированные агентства отдают ему по уровню образования, науки и инновационной деятельности 31-е место. Более того, университет из маленького северного городка стал завсегдатаем зарубежных рейтингов.

Коллектив при этом изменился незначительно.

- Я предпочитаю не увольнять, а давать людям возможность проявить себя. За все время у нас обновилось около 9-10 процентов профессорско-преподавательского состава, это с учетом ветеранов, ушедших на заслуженный отдых. Вот их заменяем молодежью, присматривая кадры преподавателей со студенческой скамьи. Если прежде средний возраст сотрудников был 50 лет, сейчас - 47. И все, невзирая на возраст, постоянно учатся. Очень много дают командировки, экспедиции, мы не жалеем на них средств, потому что это необходимо для формирования новых знаний, новых подходов, - отмечает Михайлова.

В эндаумент-фонде университета собрано более полумиллиарда рублей, на которые за несколько лет набежало 165 миллионов рублей процентов. Эти деньги предназначены для студентов, преподавателей, ученых. Есть на что заниматься научной и образовательной деятельностью, выезжать на стажировки, в том числе в зарубежные вузы, расти профессионально.

Студенты, кстати, пользуются этими средствами не реже, чем преподаватели. Редко какая олимпиада обходится без них, при этом олимпийский принцип (главное - участие, а не победа) представители СВФУ, как правило, не соблюдают. Обычно будущие хирурги, стоматологи, неврологи, математики, физики из Якутии привозят домой медали, грамоты, кубки.

- Конечно, это приятно, это показатель работы вуза, но есть и другой, - указала Евгения Михайлова. - Где-то в 2011 году на совещание с работодателями к нам подошел руководитель компании "Стройкон" Иван Полушкин и начал выговаривать: "Мне, например, нужен прораб, а вы кого готовите? У меня на предприятии нет работы для бакалавров строительного дела. Мне нужен инженер-строитель, которого я поставлю прорабом. А вашего бакалавра даже плотником нельзя взять, потому что он топора в руках не держал". И ведь Иван Иванович был прав на все сто. Думаю, сегодня с подобной претензией он к нам уже не придет. Потому что теперь мы выпускаем специалистов-строителей, знающих производство с низов и умеющих работать не только головой, но и руками.

Руководство СВФУ старается во всем учитывать жизненные реалии, а если они становятся тормозом на пути к поставленным целям - менять их

В СВФУ студентам предоставляется возможность освоить десятки рабочих профессий, соответствующих будущей специальности. Это значительно повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

- Дипломированного инженера-энергетика на производстве даже близко к электрощитовой не подпустят, потому что допуск к ней может получить лишь электрик четвертого-пятого разряда,- пояснила Михайлова. - Поэтому наш будущий "белый воротничок" овладевает пятью-шестью сопутствующими рабочими профессиями. Чтобы не с "папочкой" ходил, а понимал все процессы. "Чистых" теоретиков мы не готовим. Везде оборудованы ситуационно-тренинговые центры с действующими макетами, роботами, имитационными установками. Чтобы студенты, от технарей до медиков, изучали содержание профессий на ощупь, на пальцах. Ну и, конечно, практики: у нас с ведущими работодателями заключено более 700 долгосрочных договоров.

Трансформация вуза пришлась на период резких изменений на рынке труда. На северо-востоке страны появились новые отрасли промышленности - нефтяная и газовая. Содержание привычных специализаций тоже стало кардинально меняться. И даже само территориальное расширение СВФУ ставило перед коллективом новые задачи. К примеру, в Чукотском филиале стали готовить энергетиков.

Предугадывать тенденции удается не всегда. Но университет все-таки старается работать на опережение.

- Проводим опросы, закапываемся во всевозможные исследования. Вот недавно узнали, что к профессиям будущего отнесены повара. Логично: что угодно может закончиться и отмереть, но кормить людей кто-то должен во все времена. Конечно, мы не будем готовить поваров, которые стоят у плиты. Но инженеров-технологов кулинарного дела - почему нет? И сейчас к этому идем. Тем более ФЗ об образовании позволяет получать дополнительную специализацию, - отмечает Евгения Михайлова.

18 тысяч студентов обучаются в СВФУ, за десять лет их число выросло на шесть тысяч

Руководство вуза старается во всем учитывать жизненные реалии, а если они становятся тормозом на пути к поставленным целям - менять их. Девять лет назад первокурсников на бюджетные места набирали со средним баллом ЕГЭ, недотягивающим до 54. Чтобы повысить уровень знаний абитуриентов, создали Северо-Восточный университетский образовательный округ, в который вошли 106 учреждений, в том числе 91 школа. И сегодня средний балл для поступления подбирается к 65. И продолжает расти.

Был период, когда многие выпускники ЯГУ, получив дипломы о высшем образовании, шли работать куда угодно, лишь бы платили: их профессии не были востребованы. Учет рынка труда и подготовка специалистов в соответствии с требованиями работодателей (а чаще - совместная подготовка) привели к тому, что сейчас до 80 процентов выпускников-бакалавров СВФУ ежегодно трудоустраиваются, причем как минимум 98 процентов - по специальности. А остальные 20-25 процентов поступают в магистратуру.

Было время (совсем недавно!), когда преподаватели и ученые ездили из Якутска в ведущие российские и зарубежные вузы набираться опыта. Сейчас они ездят этим опытом обмениваться. И к ним приезжают за тем же.

Кстати

С каждым годом растут позиции Северо-Восточного федерального университета в международных рейтингах. Так, по итогам 2018 года в предметном рейтинге Round University Ranking (RUR) в разделе "Науки о жизни" СВФУ занимает 4-е место в РФ и 286-е в мире, "медицинские науки" - соответственно 6-е и 292-е, "социальные науки" - 14-е и 423-е, "естественные науки" - 17-е место в России и 469-е в мире.