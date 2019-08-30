На Камчатке самолеты ТОФ выследили "чужую" подлодку

Экипажи двух противолодочных самолетов Ил-38Н Тихоокеанского флота на Камчатке провели учебно-тренировочные полеты.

Во время них летчики прошли заданный курс над безориентирной местностью, отработали слаженность действий при пилотировании без наземных радиотехнических средств аэронавигации.

- Кроме того, экипажами Ил-38Н осуществили поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения и условным применением противолодочного вооружения, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Самолетам помогала корабельная поисковая ударная группа Приморской флотилии ТОФ, которая проводит тактические учения в акватории Охотского моря.