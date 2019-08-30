Первую в мире плавучую АЭС на Чукотке будет охранять Росгвардия

Росгвардия в сентябре возьмет под охрану первую в мире плавучую АЭС на Чукотке. Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.

Напомним, в ночь на 25 августа плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" выдвинулся из Мурманска на Чукотку. В порт Певек его ведут три буксира. Средняя скорость движения - 4-5 узлов (7-9 километров в час), так что на Дальний Восток энергоблок прибудет во второй половине сентября.

"Академик Ломоносов"- это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он должен решить две задачи - заменить Билибинскую атомную станцию, действующую с 1974 года, и Чаунскую ТЭЦ, которой уже более 70 лет. Вторая задача - обеспечить энергией основные горнодобывающие компании, расположенные в западной части Чукотки, в Чаун-Билибинском энергоузле: это большой рудно-металлический кластер, в том числе золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской рудной зоны.

Длина несамоходного судна 144 метра, ширина 30 метров, водоизмещение 21,5 тысячи тонн. Она оснащена двумя реакторами ледокольного типа КЛТ-40С. Каждый может вырабатывать по 35 мегаватт электроэнергии и 140 гигакалорий в час тепла. ПАТЭС также можно использовать для опреснения до 240 тысяч кубометров морской воды в сутки.

Срок эксплуатации плавучей ПАТЭС составляет минимум 36 лет с циклами по 12 лет, между которыми необходимо перезагружать активные зоны реакторов.