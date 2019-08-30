СК начал проверку после массового отравления на свадьбах в Якутске

Следственный отдел Якутска заинтересовался историей с массовым отравлением местных жителей после посещения ресторанов София" и "Белые ночи". Началась проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник, будут установлены все обстоятельства инцидента, а также события, предшествовавшие отравлению. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, после свадебных банкетов в двух якутских ресторанах, принадлежащих ООО "Сеул", 45 человек обратились к врачам с жалобами на отравление. У всех обратившихся предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. У 15 человек выявили возбудитель сальмонеллеза. 30 пострадавших оказались в больницах. На деятельность ООО временно наложили запрет, обнаружив во всех его заведениях грубые нарушения санитарных норм.