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30.08.2019 05:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после массового отравления на свадьбах в Якутске

Текст: Дина Непомнящая

Следственный отдел Якутска заинтересовался историей с массовым отравлением местных жителей после посещения ресторанов София" и "Белые ночи". Началась проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Количество отравившихся на свадьбах в Якутске возросло до 45

Как сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник, будут установлены все обстоятельства инцидента, а также события, предшествовавшие отравлению. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, после свадебных банкетов в двух якутских ресторанах, принадлежащих ООО "Сеул", 45 человек обратились к врачам с жалобами на отравление. У всех обратившихся предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. У 15 человек выявили возбудитель сальмонеллеза. 30 пострадавших оказались в больницах. На деятельность ООО временно наложили запрет, обнаружив во всех его заведениях грубые нарушения санитарных норм.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск
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