Трое забайкальцев похитили табун лошадей стоимость более 1 млн рублей

Трех жителей Забайкальского края задержали по подозрению в краже табуна лошадей общей стоимостью больше миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Забайкалья, 56 коней находились на вольном выпасе в степи и отбились от основного табуна. Животные забрели на территорию соседнего района, где их приметили злоумышленники. Они загнали лошадей к себе и собирались продать как живыми, так и в виде мяса.

Задержали похитителей в момент продажи конины. У них изъяли автомобиль, в котором перевозились туши, три единицы оружия и другие предметы, которые подтверждают их причастность к преступлению.

Возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). Подозреваемые находятся в СИЗО.