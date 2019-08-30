В Якутии совершил экстренную посадку самолет Ан-2

Вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии совершил частный самолет Ан-2, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Воздушное судно, принадлежащее ООО "Авиаспектр" летело из местности Ус-Хатын городского округа Якутск в село Суордах Верхоянского района. По какой причине в 400 километрах от точки вылета пришлось совершить экстренную посадку пока не сообщалось.

На борту находились пять человек: два члена экипажа и три пассажира. Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Кобяйского района, при посадке пострадала женщина.

"У нее либо ушиб, либо перелом ноги", - рассказал собеседник агентства.

К месту ЧП для оказания помощи и перевозки пассажиров отправился вертолет Ми-8 ОАО "Полярные авиалинии".

Справка "РГ"



Ус-Хатын - место обустроенное специально, чтобы встречать национальный якутский праздник Ысыах.