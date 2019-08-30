В Якутии вертолет, отправленный на помощь Ан-2, не нашел людей

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", отправленный на помощь пассажирам самолета Ан-2, совершившего вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель Кобяйского района Якутии, вернулся обратно без людей.

"Визуально пилоты не смогли обнаружить место посадки Ан-2. В настоящее время из аэропорта Маган готовится к вылету другой Ми-8", - заявили ТАСС в пресс службе авиакомпании.

Время полета из Магана к месту происшествия составит около двух часов.

Напомним, самолет Ан-2, принадлежащий ООО "Авиаспектр" летел из местности Ус-Хатын городского округа Якутск в село Суордах Верхоянского района. В 400 километрах от точки вылета ему пришлось совершить экстренную посадку. На борту находились пять человек: два члена экипажа и три пассажира. При посадке пострадала женщина, у нее сломана нога.