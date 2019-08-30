В Забайкалье в День знаний за парты сядут 150 тысяч школьников

Новости

В Охотском море косатку из "китовой тюрьмы" застали за охотой 04:00
Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов в США 03:44
В Германии 30 человек пострадали в аварии с автобусом 03:36
Lamborghini и BMW столкнулись в центре Москвы 03:25
В США закрыли дело против обвиняемого в педофилии миллиардера 03:20
За неделю 27 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 03:03
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности 03:00
На итальянском острове Стромболи снова проснулся вулкан 02:48
За сутки у берегов Испании спасены 219 мигрантов 02:24
Новейший спутник Китая вышел из строя после выведения на орбиту 02:08
Спасатели эвакуировали двоих немецких альпинистов с Эльбруса 02:01
Вертолет США потерял иллюминатор при полете в Японии 01:46
НАСА подготовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана "Дориан" 01:43
Еще в одном штате США ввели режим ЧС из-за урагана "Дориан" 01:35
В Греции 13 человек стали жертвами вируса лихорадки Западного Нила 00:54
ДНР обвинила Киев в издевательствах над пленным ополченцем 00:51
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана 00:21
Трамп назвал космос следующей областью военных действий 00:13
Новый глава МИД Украины взял полгода на решение конфликта в Донбассе 29.08.2019
Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами 29.08.2019
Постпред РФ: Ликвидированных боевиков в САР выдают за "невинных младенцев" 29.08.2019
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие 29.08.2019
Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры 29.08.2019
Верховная рада утвердила новый состав правительства 29.08.2019
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 29.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 03:24
Проект: В регионах

В Забайкалье в День знаний за парты сядут 150 тысяч школьников

Текст: Валерий Голубев
В новом учебном году в Забайкальском крае за парты сядут около 150 тысяч школьников, в том числе 16 тысяч первоклассников и шесть тысяч одиннадцатиклассников.

Для сохранения исторической памяти в День знаний в общеобразовательных организациях края пройдут уроки патриотического воспитания.

В 2019-2020 учебном году в рамках национального проекта "Образование" в 22 общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Забайкалья внедрят целевую модель цифровой образовательной среды. В образовательные учреждения уже закуплена информационно-вычислительная техника: ноутбуки, многофункциональные устройства, интерактивные комплексы.

В поселке Забайкальского края отстроят новый корпус детского сада

В рамках этого же национального проекта 45 школ из 20 муниципальных районов края станут Центрами образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста", которые будут созданы как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и в малых городах.

В "Точках роста" создадут условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ, и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности.

В новом учебном году в вузах будут учиться более 20 тысяч студентов, три тысячи из которых - первокурсники, в техникумах и колледжах - около 27 тысяч.

Ведущие вузы Забайкалья вводят для своих первокурсников дополнительную стипендию за успешную сдачу ЕГЭ. В новом учебном году студенты, поступившие в ЗабГУ и в ЗабИЖТ на первый курс на бюджетной основе и набравшие в сумме трех ЕГЭ более 200 баллов, будут получать стимулирующую стипендию, размер которой составит шесть тысяч рублей.

В ЧГМА первокурсники, поступившие на специальности "Лечебное дело" и "Педиатрия" и набравшие по трем ЕГЭ более 240 баллов, а также первокурсники, поступившие на специальность "Стоматология" и набравшие в сумме трех ЕГЭ более 250 баллов получают дополнительную стипендию три тысячи рублей. В ЧГМА первокурсники получают такое поощрение уже несколько лет.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов