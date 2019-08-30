В Забайкалье в День знаний за парты сядут 150 тысяч школьников

В новом учебном году в Забайкальском крае за парты сядут около 150 тысяч школьников, в том числе 16 тысяч первоклассников и шесть тысяч одиннадцатиклассников.

Для сохранения исторической памяти в День знаний в общеобразовательных организациях края пройдут уроки патриотического воспитания.

В 2019-2020 учебном году в рамках национального проекта "Образование" в 22 общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Забайкалья внедрят целевую модель цифровой образовательной среды. В образовательные учреждения уже закуплена информационно-вычислительная техника: ноутбуки, многофункциональные устройства, интерактивные комплексы.

В рамках этого же национального проекта 45 школ из 20 муниципальных районов края станут Центрами образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста", которые будут созданы как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и в малых городах.

В "Точках роста" создадут условия для внедрения новых методов обучения и воспитания, по таким предметам, как технология, информатика, ОБЖ, и программ дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности.

В новом учебном году в вузах будут учиться более 20 тысяч студентов, три тысячи из которых - первокурсники, в техникумах и колледжах - около 27 тысяч.

Ведущие вузы Забайкалья вводят для своих первокурсников дополнительную стипендию за успешную сдачу ЕГЭ. В новом учебном году студенты, поступившие в ЗабГУ и в ЗабИЖТ на первый курс на бюджетной основе и набравшие в сумме трех ЕГЭ более 200 баллов, будут получать стимулирующую стипендию, размер которой составит шесть тысяч рублей.

В ЧГМА первокурсники, поступившие на специальности "Лечебное дело" и "Педиатрия" и набравшие по трем ЕГЭ более 240 баллов, а также первокурсники, поступившие на специальность "Стоматология" и набравшие в сумме трех ЕГЭ более 250 баллов получают дополнительную стипендию три тысячи рублей. В ЧГМА первокурсники получают такое поощрение уже несколько лет.