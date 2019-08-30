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30.08.2019 12:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Более 10 000 ульяновцев получат статус "дети войны" с 2020 года

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
С 2020 года более 10 000 жителей Ульяновской области получат статус "дети войны". Соответствующий закон депутаты регионального Заксобрания приняли в ходе заседания 28 августа.

Инициаторами закона стали сразу две фракции парламента - "Единая России" и ЛДПР. Документ предусматривает включение в категорию "детей войны" граждан, родившихся с 1927 по 1931 год включительно (ранее такой статус имели только те жители области, которые родились с 1932 по 1945 год). С первого января 2020 года, когда поправки вступят в силу, общее число "детей войны" в Ульяновской области достигнет 85 000. 

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Ульяновской области
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Все они получат соответствующий нагрудный знак, ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 1000 рублей (сумма будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции) и возможность пользоваться другими нематериальными льготами. Это право на внеочередной прием у врача, ежегодное бесплатное диспансерное обследование, первоочередной прием в учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов, внеочередная запись на надомное обслуживание. 

По мнению председателя областного Совета ветеранов Сергея Ермакова, расширение категории "детей войны" - это справедливый шаг, ведь те, кого война застала в возрасте 14 лет, тоже были лишены детства.

- Главный смысл закона - сказать, что мы их помним, и мы им благодарны! Именно дети войны несут память о Великой Отечественной войне и великой Победе последующим поколениям, - заявил Ермаков.

Первый вице-спикер Заксобрания Ульяновской области Василий Гвоздев заверил, что работа над расширением льгот для детей войны будет продолжена. В частности, депутаты намерены обратиться в администрации всех муниципальных образований региона с предложением предоставить детям войны право льготного или бесплатного проезда в общественном транспорте. 

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- Ветеранов Великой Отечественной в нашем регионе осталось в живых совсем немного - чуть более 500 человек. Я считаю, что наша задача сегодня - приблизить статус детей войны к статусу ветеранов, ведь многие из них в годы войны наравне со взрослыми работали в полях и на заводах, - заявил лидер ульяновских "единороссов".

Глава фракции ЛДПР в ульяновском Заксобрании Дмитрий Грачев напомнил, что в следующем году наша страна отметит 75-летний юбилей великой Победы.

 

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