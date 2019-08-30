Чебоксары могут перенять опыт Казани по раздельному сбору мусора

Представители поволжских городов изучили опыт столицы Татарстана по внедрению раздельного сбора мусора и ознакомились с объектами инфраструктуры. Эти вопросы обсуждались в Казани на заседании Правления Ассоциации городов Поволжья.

Открывая его, заместитель председателя ассоциации, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, отметил, что внедрение современных принципов обращения с отходами - тема, актуальная не только для городов Поволжья, но и для всей страны.

- Новые правила, вступившие в силу с этого года, обязывают нас организовывать взаимодействие с региональным оператором по обращению с отходами, и не всегда эта работа проходит гладко. В каждом городе свои проблемы и практики, и нам есть чему учиться друг у друга для внедрения наиболее эффективных решений, - сказал Ладыков.

Так, например, в Казани повсеместно отказываются от мусоропроводов в пользу контейнерных площадок. По словам заместителя руководителя Исполнительного комитета города Казани Искандера Гиниятуллина, из более чем пяти тысяч многоквартирных домов в городе мусоропроводы остались примерно в 250. Гиниятуллин отметил, что многие инфраструктурные вопросы были решены в столице Татарстана еще в 2008 году, когда по поручению мэра Казани Ильсура Метшина была разработана и внедрена муниципальная схема обращения с отходами. Казань перешла на использование современных пластиковых контейнеров, и были построены мусоросортировочная и мусороперегрузочная станции.

В прошлом году в столице Татарстана стартовала программа раздельного накопления и вывоза отходов. На ее первоначальном этапе 109 контейнерных площадок Авиастроительного района оборудовали 428 контейнерами для перерабатываемых и неперерабатываемых отходов. В результате объем вывоза твердых коммунальных отходов на свалку удалось сократить на 30-35%. Искандер Гиниятуллин сообщил, что на сегодня 3/4 жилищного фонда города оборудованы емкостями для раздельного накопления отходов, осуществляется их сбор и вывоз по раздельной схеме. Кроме того, больше половины казанских дворов оборудованы специальными емкостями для сбора ПЭТ-бутылок.

Заместитель руководителя исполкома также рассказал о планах создания в Казани полного цикла обращения с отходами и развитию в Татарстане культуры раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Например, в казанских образовательных учреждениях ведется проект по раздельному сбору отходов и реализуется программа по эковоспитанию юных казанцев.

- В школах и детских садах города обучается около 200 тысяч детей. С учетом их родителей, бабушек и дедушек программа охватывает более половины населения города, - отметил начальник городского Управления образования Ильнар Хидиятов. - Во всех школах города установлены урны и уличные евроконтейнеры для раздельного сбора отходов, в школах проводятся экологические уроки, организовываются акции по сбору батареек, крышек от пластиковых бутылок и макулатуры. А все второклассники города в новом учебном году получат дневники юных экологов.

На заседании об опыте своих городов рассказали также представители Саранска и Тольятти. Участники встречи обсудили актуальные и проблемные вопросы и взаимодействие с региональными операторами. В итоге пришли к выводу о необходимости совершенствования законодательства в сфере обращения с отходами.