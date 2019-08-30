Над Эльбрусом развернули флаг "Технопарка-Мордовия"

Необычный подарок к десятилетию "Технопарка-Мордовия" сделал сотрудник учреждения Сергей Немаев. Поднявшись на самую высокую вершину Европы, он развернул там флаг технопарка на высоте 5642 метра.

По словам Немаева, условия похода были сложными, но ни снег, ни ветер, ни усталость не помешали ему достичь цели. Сергей работает в технопарке с самого основания и свое восхождение приурочил к юбилею учреждения.

Напомним, что распоряжение Правительства РФ о создании в Саранске технопарка в сфере высоких технологий было подписано 12 сентября 2008 года. А в прошлом году по итогам рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков России он вошел в тройку самых эффективных в стране.

За последние пять лет объем импортозамещающей продукции резидентов "Технопарка-Мордовия" вырос почти в девять раз и превысил 12 миллиардов рублей. Сейчас здесь трудятся 128 компаний, реализующих более 350 проектов. Только в прошлом году резиденты технопарка инвестировали около 2,5 миллиарда рублей - почти четверть этих средств направлена на научные исследования и разработки.