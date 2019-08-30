Над Эльбрусом развернули флаг "Технопарка-Мордовия"

По словам Немаева, условия похода были сложными, но ни снег, ни ветер, ни усталость не помешали ему достичь цели. Сергей работает в технопарке с самого основания и свое восхождение приурочил к юбилею учреждения.
Напомним, что распоряжение Правительства РФ о создании в Саранске технопарка в сфере высоких технологий было подписано 12 сентября 2008 года. А в прошлом году по итогам рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков России он вошел в тройку самых эффективных в стране.
За последние пять лет объем импортозамещающей продукции резидентов "Технопарка-Мордовия" вырос почти в девять раз и превысил 12 миллиардов рублей. Сейчас здесь трудятся 128 компаний, реализующих более 350 проектов. Только в прошлом году резиденты технопарка инвестировали около 2,5 миллиарда рублей - почти четверть этих средств направлена на научные исследования и разработки.