Любая дата, которую принято называть круглой, часто становится поводом для некоего исторического анализа и осмысления, формирования планов на будущее.

В нынешнем году нефтяники Прикамья отмечают одну из самых весомых в истории отрасли дат - 30 марта 1929 года из скважины вблизи Верхнечусовских Городков была получена первая пермская нефть. Это дало толчок активной разработке здешних недр, открыло дорогу большой нефти всей России.

В преддверии профессионального праздника работников нефтяной и газовой промышленности об истории и сегодняшнем дне отрасли размышляет региональный директор по развитию бизнеса ООО "ЕАЕ-Консалт" Александр Мисиров. Компания на протяжении многих лет активно сотрудничает с профильными предприятиями.

- Каждому поколению выпадает своя часть большой общей работы. Наши предшественники, нефтяники старшего поколения, в тяжелейших условиях предвоенных лет обустроили и ввели в промышленную эксплуатацию месторождение Верхнечусовские Городки, которое дало начало разработке Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Благодаря стараниям академика Ивана Губкина, профессора Павла Преображенского, геолога Слюсарева, бурового мастера Прокопия Позднякова, рабочих Михаила Ерхова, Ивана Рудометова и многих тысяч других нефтяников Пермская область стала третьим регионом СССР после Баку и Грозного, где были обнаружены промышленные запасы нефти. На базе организации "Уралнефтьбюро", ставшей первооткрывательницей черного золота на нашей земле, был создан трест "Уралнефть", впоследствии реорганизованный в "Востокнефть", в задачу которого входила разведка нефти в Прикамье, Башкирии, Самаре и восточных регионах страны. Мы гордимся, что именно наши ветераны стояли у истоков большой нефти. С высоты сегодняшнего дня, когда нефтегазовая отрасль стала надежным фундаментом российской экономики, можно только представить, сколько лишений выпало на долю первопроходцев. Они учились новому для себя делу с колес, на ходу, жили в тяжелейших условиях, неделями и месяцами трудились на месторождениях. И не знали иной для себя судьбы. Это люди, достойные уважения и восхищения. Не случайно у многих из них и дети выбрали для себя ту же стезю - служение Отчизне и преданность делу, ставшему смыслом жизни.

ООО "ЕАЕ-Консалт"

Современные пермские нефтегазовые компании являются достойными продолжателями дела старших поколений. Нефтегазовый комплекс Пермского края - один из лидеров в стране по разработке и внедрению высоких технологий, природоохранных, социальных объектов и важнейший донор регионального бюджета. Мощный производственный потенциал, современные методы управления, профессионализм и трудолюбие сотрудников, непрерывный творческий поиск - отличительные качества нефтяников Прикамья. И, пожалуй, самое прекрасное то, что они продолжают бережно хранить историю и традиции. Думаю, это тоже помогает и региону, и компаниям в достижении новых побед.

Не скрою, я, как и многие мои коллеги, тоже чувствую себя немного нефтяником. Так исторически сложилось, что большинство сотрудников "ЕАЕ-Консалт" - выходцы из IT-подразделений нефтяных компаний. Мы активно участвуем в крупных проектах разработки и внедрения информационных систем в нефтегазовой отрасли и гордимся тем, что много лет плодотворно сотрудничаем с ведущими предприятиями страны, в том числе работающими на территории Пермского края. Нашими совместными усилиями были разработаны и внедрены передовые технологии, позволяющие выпускать продукцию по мировым стандартам качества. Эти решения охватывают практически все аспекты производственной деятельности - от скважины до бензоколонки.

Наиболее серьезные компетенции мы наработали в области построения информационных потоков для нефтяных компаний, из которых можно сложить объективную картину состояния дел, начиная от каждой кустовой площадки, установки и цеха и заканчивая головным офисом, увидеть детали: объемы бурения, добычи нефти и газа, переработки и реализации, ремонты, экономические результаты по итогам периодов.

Продолжая сотрудничество, мы готовы предложить новые перспективные системы, позволяющие приблизить технологический уровень предприятий к требованиям новой "Индустрии 4.0". Вектор развития России всегда был направлен в будущее, и это будущее мы созидаем нашими общими усилиями

Поздравление

Фото: ООО "ЕАЕ-Консалт"

Александр Мисиров, региональный директор по развитию бизнеса ООО "ЕАЕ-Консалт" :

- От имени коллектива компании "ЕАЕ-Консалт" поздравляю нефтяников Пермского края и ветеранов отрасли с 90-летием открытия пермской нефти и профессиональным праздником - Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Мы от всей души желаем всем нефтяным компаниям дальнейшего роста и процветания, безаварийной работы, надежных партнеров по бизнесу и технологиям, уверенного движения вперед к 100-летнему юбилею пермской нефтедобычи, а сотрудникам предприятий - крепкого здоровья и благополучия, профессионального и личностного роста, новых интересных проектов и свершения задуманного!

На правах рекламы