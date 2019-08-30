Ниагарский водопад окрасится в цвета флага российского региона

В цвета флага Татарстана - красный, белый и зеленый - окрасятся сегодня воды Ниагарского водопада. О том, что все договоренности с Советом по иллюминации достигнуты, сообщили сегодня ТАСС в службе национального парка Ниагара.

Дата неслучайна: 30 августа 1990 года была принята декларация независимости Татарстана. Через год - 29 ноября 1991 был утвержден флаг: зеленый символизирует весну и является цветом ислама, белый - чистота, красный - энергия, жизнь. По другой версии, зеленый цвет означает этнических татар, проживающих в республике, а красный - русских. Белая полоса символизирует мир и согласие между народами.

"В этом году нам хотелось как-то особенно отметить день республики, поэтому я обратился к администрации Ниагарского водопада с просьбой ", - говорит корреспонденту автор инициативы Марат Салахутдинов.

Подсветку одобрили: она включится сегодня с 22:00 до 22:15 по местному времени в пятницу (то есть 05:00-05:15 в субботу, если по московскому времени).

Организатор ожидает, что посмотреть на иллюминацию к водопаду приедут не менее 50 татар Монреаля, Оттавы и Торонто (в Канаде, по данным ассоциации, проживает трех тысяч представителей этой национальности). Планируется что отмечающие оденутся в национальные костюмы, возьмут с собой флаги и традиционные угощения.