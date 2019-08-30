В 2019 году у предприятия "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" в работе находятся более 170 инвестиционных проектов. Среди ключевых - "Энергия Пармы".

У пермских нефтяников есть потенциал выйти на самый высокий уровень бурения за последние более чем 20 лет. Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Пилотный этап уже воплощен на ЦДНГ N 10 в Кунгурском районе, где построена электростанция "Ильичевская" мощностью 16 мегаватт, работающая на попутном газе. Партнером нефтяников выступило пермское АО "ОДК-Авиадвигатель".

Энергия для всех

Основа электростанции - четыре газотурбинные станции "Урал-4000". Вырабатываемая ими электроэнергия используется не только для производственных нужд "ЛУКОЙЛа", но и поставляется жителям района. Сегодня аналогичная станция строится вблизи Березников. Земляные работы закончены, начат монтаж металлоконструкций. На новой электростанции будет установлено четыре агрегата мощностью четыре мегаватта каждый.

Это второй пример синергии пермских нефтяников с "Россетями", в рамках которого будет производиться электроэнергия. Выработка составит до двух процентов от общего объема потребления Березниковско-Соликамского промышленного узла.

Кроме того, в рамках данного проекта построят целую сеть газопроводов, все их соединят с инфраструктурой "МРСК Урала". Общий объем инвестиций составит 4,2 миллиарда рублей. Строительство завершится в следующем году - пуск планируется осуществить ко Дню нефтяника.

- Проект полностью на российском "железе", что доказывает: импортозамещение - это не миф, - говорит представитель президента компании "ЛУКОЙЛ" в Пермском крае, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Олег Третьяков.

Перспективы ясны

Особняком стоит бурение. Оно у пермских нефтяников продолжается с ростом. В 2020 году они планируют пробурить около 470 тысяч метров скважин. И это не предел - предприятие разработало соответствующие опциональные проекты, в которых обоснованы возможности реализации инвестиций в полном объеме и получения дополнительной нефти. В планах в ближайшие два года выйти на уровень 700 тысяч метров бурения - последний раз в Прикамье столько бурили в 1996 году.

- Вообще, мы держим направленность на развитие последние восемь лет. Есть, конечно, инвестиции в реконструкцию, в поддержание, но основная часть средств выделяется именно на развитие. Поэтому нынешний год, я думаю, мы закончим с цифрой 15,7 миллиона тонн добытой нефти и порядка двух миллиардов кубометров газа, - говорит Олег Третьяков. - Глобальных инвестиций требует и программа строительства новых трубопроводных систем. Через реку Чусовую прокладывается дополнительная нитка, которая войдет в общую инфраструктуру газопровода Каменный Лог - Пермь и позволит существенно повысить безопасность и пропускную способность.

Олег Третьяков: Последние восемь лет наша работа направлена на развитие. Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Как отмечает Олег Третьяков, разросшаяся инфраструктура, новые скважины и производственные цеха потребуют обслуживания, что является ответом на вопрос, есть ли будущее у нефтяной отрасли.

- Для нас завтрашний день - это 2042 год. Именно на такой период все просчитано и выверено. Разговоры о том, что завтра нефть закончится, не имеют под собой основания. Аналогичный подход у всех нефтяных компаний, не только российских. У нас значительный научный потенциал. Филиал "ЛУКОЙЛ-Инжиниринга" - "ПермНИПИнефть" работает очень хорошо, - говорит Олег Третьяков. - Именно это предприятие ведет сопровождение всех наших проектов. Мы плотно сотрудничаем с политехническим университетом, поставляющим нам молодежь. В вузе мы развернули научно-образовательный центр, на его базе создается федеральный центр компетенций, один из трех в стране.

Кадры надо растить

Компания из года в год ведет грамотную кадровую политику, ее девиз: "Не люди для нефти, а нефть для людей". Даже когда повышается эффективность производства, коллективы полностью сохраняются, так как получить хорошего специалиста трудно.

- В колледже в Чернушке мы построили полигон - минипромысел. Ребята, которые там учатся, дважды принимали участие в нашем конкурсе профмастерства, один раз даже заняли второе призовое место. И это наравне с профессионалами, годами работающими в нефтедобыче. Таким у нас дорога - мы принимаем их на работу сразу после учебы. Потому что эти ребята - практики, а не теоретики, - рассказывает Олег Третьяков. - У нас и молодежь, и специалисты постоянно обучаются. Программа повышения квалификации действует как для руководителей и заместителей, так и для рядовых инженеров. Операторы по добыче проходят переподготовку в наших учебных центрах.

Забота о крае

Пермские нефтяники уже многие годы вкладывают собственные средства в развитие территорий присутствия. Их социальные проекты - это строительство инфраструктурных объектов, учреждений образования и здравоохранения, поддержка культуры и религиозной сферы.

- За последние три года в социальные проекты в Прикамье мы вложили без малого два миллиарда рублей. Работаем в тесном сотрудничестве с правительством региона, губернатором Максимом Решетниковым, - отметил Олег Третьяков. - Будет продолжаться ремонт школ, строительство детских садов, дорог, водопроводов и газопроводов. Все это способствует повышению уровня жизни в населенных пунктах, создает ту самую комфортную среду, о которой много говорится на краевом уровне. При этом с начала года в бюджеты всех уровней мы перечислили порядка 130 миллиардов рублей. Цифра сама за себя говорит.

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