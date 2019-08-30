Пловчиха из Пензы Ольга Ключникова установила мировой рекорд

На пятом чемпионате мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха пловчиха пензенской спортивно-адаптивной школы, заслуженный мастер спорта Ольга Ключникова установила мировой рекорд в заплыве на 50 метров стилем "Дельфин". Сообщило министерство физкультуры и спорта региона.

Соревнования проходят в бразильском городе Сан-Паулу с 25 августа и завершатся в субботу 31 августа. В них участвуют пловцы из двадцати девяти государств. Россию представляет 31 спортсмен. Ольга Ключникова, воспитанница заслуженного тренера России Галины Долговой, одержала не только личную победу, но и в составе российской сборной выиграла эстафету 4х200 метров вольным стилем.

На второй день чемпионата она принесла в копилку сборной еще две золотые медали: в старте на 50 метров вольным стилем и 200 метров на спине. Так что Ольга Ключникова вернется в Пензу из Бразилии с четырьмя золотыми медалями, уточнили в ведомстве.