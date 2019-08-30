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30.08.2019 17:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Резиденты "Технопарка-Мордовия" выпустили продукции на 12 млрд рублей

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
За последние пять лет объем импортозамещающей продукции резидентов "Технопарка-Мордовия" вырос почти в девять раз и превысил 12 миллиардов рублей. Сейчас здесь трудятся 128 компаний, реализующих более 350 проектов. Только в прошлом году резиденты технопарка инвестировали около 2,5 миллиарда рублей - почти четверть этих средств направлена на научные исследования и разработки.
Указом главы РМ председатель научно-технического совета (НТС) "Технопарка-Мордовия", гендиректор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов награжден орденом Славы Мордовии I степени. Фото: Пресс-служба главы РМ Указом главы РМ председатель научно-технического совета (НТС) "Технопарка-Мордовия", гендиректор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов награжден орденом Славы Мордовии I степени. Фото: Пресс-служба главы РМ
Указом главы РМ председатель научно-технического совета (НТС) "Технопарка-Мордовия", гендиректор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов награжден орденом Славы Мордовии I степени. Фото: Пресс-служба главы РМ

Такие цифры прозвучали на торжественном мероприятии, приуроченном к десятилетнему юбилею технопарка республики. Распоряжение Правительства РФ о его создании было подписано 12 сентября 2008 года. А в прошлом году по итогам рейтинга Ассоциации кластеров и технопарков России "Технопарк-Мордовия" вошел в тройку лучших в стране.

- Во многом эти результаты стали возможными благодаря тому, что еще на начальном этапе мы смогли грамотно определить специализацию технопарка и выбрать перспективные "точки роста", - подчеркнул глава РМ Владимир Волков.

Фото: Николай Гагарин
Инжиниринговый центр волоконной оптики в Саранске запустят в 2020 году

При этом в первую очередь учитывался имеющийся в республике научно-производственный потенциал. В советские годы Саранск называли "столицей света": более 90 процентов источников света, производимых в СССР, разрабатывались в Мордовии. Это наследие удалось возродить: на базе НИИ источников света имени Лодыгина был создан производственный комплекс технопарка, а сам институт стал одним из первых резидентов. Сейчас на опытном производстве института изготавливают более 500 типов ламп - в том числе эксклюзивные приборы для нужд армии, авиации, флота и космоса.

Приоритетными направлениями для саранского технопарка стали также волоконная оптика и оптоэлектроника.

Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Минпромторг России поддержит производство оптоволокна в Саранске

- Этим вопросом мы занимаемся уже около 20 лет. К огромному сожалению, недавно не стало одного из главных идеологов этой деятельности - академика Евгения Михайловича Дианова. Но то зерно, которое он заложил в развитие оптоэлектронной промышленности, уже дает свои плоды, - отметил Волков. - Идея организовать производство отечественного оптоволокна появилась у нас еще в конце 90-х. В 2000 году в республике открылось первое производство оптического кабеля. В то время зарубежные компании поставляли оптоволокно в Россию в первую очередь на собственные заводы. Из-за неритмичности поставок отечественные предприятия постоянно останавливали свою работу. Мы решили снять эту проблему.

Напомним, что четыре года назад в Саранске заработал единственный в стране завод по промышленному производству оптического волокна. Сейчас идет возведение второй очереди, где будет налажен выпуск преформ - заготовок. "Технопарк Мордовия" работает над технологией производства высокочистых кварцевых материалов. Пока потребность в них обеспечивается только за счет импорта.

Фото: Управление по коммуникациям и рекламе ООО "Лисма"
Мордовские светотехники запустят завод в Нигерии

Задача на ближайшую перспективу - создать замкнутый и независимый от внешних факторов цикл производства: от сырья для оптоволокна до приборов и оборудования на его основе. Особая роль здесь отводится созданию Инжинирингового центра волоконной оптики (ИЦВО). Сейчас смонтирована первая десятиметровая башня вытяжки оптического волокна, построены собственные станции по генерации азота, водорода и кислорода, а также система газификации аргона. Открыты лаборатории лазерных технологий и волоконно-оптических компонентов.

- В следующем году в ИЦВО должны быть получены первые "коммерческие" партии специальных волокон и волоконных световодов, - констатировал Владимир Волков. - Для этого у нас все есть. Мы нашли поддержку в Минпромторге России. В технопарке удалось объединить компетенции всех ведущих научных центров страны в области фотоники, волоконной оптики и приборостроения.

Кстати

Указом главы РМ председатель научно-технического совета (НТС) "Технопарка-Мордовия", доктор технических наук, профессор, гендиректор Всероссийского НИИ авиационных материалов Евгений Каблов был награжден орденом Славы Мордовии I степени. Гендиректор "Технопарка-Мордовия" Виктор Якуба получил орден Славы Мордовии II степени. Орденами Славы Мордовии III степени награждены зампредседателя правления "Роснано" Андрей Свинаренко и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

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