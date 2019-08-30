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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Саратовская область – лидер ПФО по закупкам противопожарной техники

В рамках национального проекта "Экология" Саратовская область лидирует в ПФО по закупкам противопожарной техники для защиты лесов.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В этом году было приобретено и передано в лесхозы 30 колесных тракторов, 24 малых лесопатрульных комплекса с противопожарным оборудованием, бульдозер и тягач для его перевозки.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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Кроме того Рослесхозом согласовано финансирование госзакупок еще на 65,2 миллиона рублей. На эти средства до конца года планируется приобрести 12 пожарных и 9 грузовых полноприводных автомобилей.

Ранее пресс-служба губернатора Саратовской области сообщала, что глава региона передал сотрудникам лесхозов 32 новых машины.

- Такого количества новой техники лесхозы не получали с советских времен. На патрулирование зеленых массивов направлены современные комплексы. В Саратовской области лесов мало, терять их из-за пожаров недопустимо, - подчеркивает губернатор Валерий Радаев.

- Старая техника постоянно выходит из строя, ломается, приходится ее чинить, с новыми машинами, мы, конечно, сможем эффективней бороться с пожарами и патрулировать территорию леса, - отметил заместитель начальника Вольского лесхоза Максим Малкин.

В настоящее время, по данным министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Константина Доронина, безопасность лесов обеспечивает 24 группы пожаротушения, у которых имеется 118 единиц специальной техники. По данным ведомства, за летний сезон в регионе произошло 37 лесных низовых пожара, на площади 186 гектаров. Это территория в семь раз меньше той, что горела в прошлом году. Больше всего пожаров было зафиксировано в июне.

- Угроз населенным пунктам от пожаров не возникало, это результат профилактических мероприятий, проводимых в регионе, - сообщил Константин Доронин.

С 20 августа Саратовской области второй раз за год был введен особый противопожарный режим, который предусматривает дополнительные меры безопасности, в том числе заперт на посещение лесов и проведение на этих территориях пожароопасных работ.

Главными причинами пожаров, по данным ведомства, по-прежнему, являются неосторожное обращение с огнем и неконтролируемые поджоги сухой травы.

Общество Экология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратовская область - лидер
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