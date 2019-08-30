Ульяновские депутаты поддержали инвалидов боевых действий

В Законодательном собрании Ульяновской области приняли поправки в законодательство, увеличивающие размер ежемесячной выплаты, которую получают из бюджета проживающие в регионе инвалиды боевых действий. Сейчас размер выплаты составляет 540 рублей. Со следующего года сумма вырастет почти в два раза - до тысячи рублей.

Решение об увеличении выплаты принято в связи с тем, что ее размер не менялся с момента первоначального принятия соответствующего закона в 2004 году.

- Это справедливое решение по отношению к людям, которые потеряли здоровье, защищая границы нашей страны, - убежден председатель комитета Заксобрания по социальной политике Сергей Шерстнев.

По словам председателя ульяновской региональной организации "Инвалиды войны" Рафаэля Мардеева, в Ульяновской области проживает около 200 получателей пособия.