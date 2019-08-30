Ульяновским чемпионам гарантировали выплаты на приобретение жилья

Депутаты Заксобрания Ульяновской области приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым спортсмены, завоевавшие медали на крупных международных соревнованиях, вправе рассчитывать на единовременную денежную выплату на приобретение жилья. По мнению парламентариев, это позволит удержать чемпионов от переезда в другие регионы.

- Денежные выплаты на приобретение жилья помогут нашим чемпионам закрепиться в регионе, - считает руководитель социального комитета Заксобрания Сергей Шерстнев. - Такая перспектива должна стать стимулом для ульяновской молодежи и хорошим подспорьем для развития спорта в нашей области.

Размер выплаты будет зависеть как от статуса соревнования, так и от достоинства завоеванной медали. Так, победители Олимпийских, Паралимпийский и Сурдлимпийских Игр могут рассчитывать на 2,5 миллиона рублей. Серебряные призеры - на два миллиона, бронзовые - на полтора. Столько же получат и чемпионы мира, но только в тех спортивных дисциплинах, которые представлены в олимпийской программе. Чемпионы Европы получат по миллиону.

Спортсмены смогут использовать выплату только на покупку квартир в домах, расположенных на территории Ульяновской области и введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года. Получатель выплаты должен постоянно проживать на территории Ульяновской области не менее пяти лет. Размер выплаты будет ежегодно индексироваться с учетом инфляции и средней стоимости квадратного метра жилья.

Имена первых получателей выплаты уже известны. Это легкоатлет Виктор Обломков - победитель Сурдлимпийских Игр, Светлана Солуянова - победительница чемпионата Европы по боксу, и легкоатлет Александр Беляков, завоевавший "золото" чемпионата Европы.