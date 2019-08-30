В Чебоксарах может появиться буддийская ступа

В столице Чувашии может быть установлен буддийский культовый памятник - СтУпа. Как сообщает пресс-служба мэрии Чебоксар, с таким предложением в администрацию обратился один из жителей города.

В своем заявлении он отметил, что архитектурное сооружение необходимо для многочисленных гостей города, которые прибывают, к примеру, для участия в международных соревнованиях. Согласно уставам соревнований, их участникам необходимы места для отправления духовных потребностей. Те, кто исповедует буддизм, в настоящее время лишены такой возможности.

Чебоксарец сообщил, что готов построить и установить сооружение за счет собственных средств.

Городские власти в свою очередь отмечают, что Чебоксары - это многоконфессиональный город, в котором мирно сосуществуют люди самых разных верований. Однако культовый памятник может появиться, если инициативу поддержит большинство пользователей портала "Открытый город".

В настоящий момент на портале запущено голосование: "Нужна ли в Чебоксарах буддийская ступа?"