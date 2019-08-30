В Чебоксарах появился Храм в честь Святых равноапостольных Константина и Елены

Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава освятил Храм в честь Святых равноапостольных Константина и Елены.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Юрий Васильев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и заместитель главы Виктор Горбунов.
Появился храм на территории предприятия "ОЖДХ". Сначала в 2015 году на собственные средства предприятия здесь построили часовню. В 2018 году для удобства прихожан возвели еще пристрой, а в этом году установили алтарь.
Высокопреосвященнейший Варнава поблагодарил архитекторов и строителей, а также всех тех, кто принял участие в строительстве храма.
- До сегодняшнего дня служба в часовне велась еженедельно по четвергам. С возведением алтаря будет проходить ежедневно, - сообщил Виктор Горбунов.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар