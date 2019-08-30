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30.08.2019 14:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове мать бросила малыша на улице из-за отсутствия денег

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая бросила маленького ребенка на улице из-за нехватки денег на его содержание. Об этом "РГ" сообщили в УМВД по региону.

Фото: МВД по РМ
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

26 августа в дежурную часть поступил звонок, что в Нововятском районе Кирова на асфальте лежит маленький ребенок. Когда на место приехали полицейские, выяснилось, что двухгодовалого мальчика лежать на тротуаре оставила мать. Об этом сообщили две женщины, обнаружившие ребенка, которого они подняли на руки и позвонили в полицию. В этот же день мальчика поместили в детский дом. Состояние здоровья малыша удовлетворительное.

Мать, которую вскоре удалось разыскать, заявила, что сделала это из-за нехватки денег на содержание сына. По факту оставления маленького ребенка в опасности возбуждено уголовное дело по части 125 УК РФ.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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