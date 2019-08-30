В Самаре сотрудники организаций и предприятий начали делать производственную гимнастику. На упражнения в два подхода работники тратят по 15 минут в день. Проект под названием "Спорт - норма жизни" стартовал благодаря усилиям Федерации профсоюзов Самарской области.

Как пояснил ее председатель Павел Ожередов, до 50 процентов трудящихся предприятий региона страдают избыточным весом, у 40 процентов - проблемы с давлением, более чем половина жалуются на суставы. "Конечно, внедряя производственную гимнастику, мы не надеемся поднять производительность труда. Но в течение года люди точно будут реже болеть", - уверен Павел Ожередов.

Главный внештатный специалист по профилактической медицине минздрава региона Юрий Мальшин припугнул мировой статистикой: шесть процентов смертельных случаев связано с низкой двигательной активностью. В частности, сидячий образ жизни породил более четверти всех случаев сахарного диабета, а также может спровоцировать рак молочной железы и толстой кишки.

Координатор нового проекта Сергей Платонов рассказал, что для сотрудников предприятий региона разработан облегченный комплекс упражнений. Рекомендовано делать зарядку в два подхода - в 11.00 и 15.00. Первый комплекс займет 8 минут 30 секунд, второй - 7 минут 30 секунд. "Переодеваться не нужно. Упражнения удобно будет делать и в спецовке, и в офисном комплекте - пиджаке, юбке. Из приготовлений рекомендовано только расстегнуть верхнюю пуговицу и ослабить ремень", - пояснил он.

К проекту уже присоединились несколько десятков работодателей, среди них "Почта России", Пенсионный фонд, онкодиспансер и хлебозавод (всего более 12 тысяч сотрудников). В ноябре пройдет конкурс среди предприятий, где зарядка стала по-настоящему массовой и регулярной. Самым спортивным обещают даже денежные призы.

А как у них

Французам тоже надоел сидячий образ жизни

В начале будущего года французские парламентарии должны рассмотреть закон "Спорт и общество". Один из его пунктов предусматривает финансовую помощь предприятиям, которые готовы разрешать своим работникам время от времени делать небольшие перерывы с тем, чтобы в той или иной форме те могли заняться физкультурой.

Отметим, что эта инициатива фигурировала в предвыборных обещаниях нынешнего президента Эмманюэля Макрона, а ее цель - борьба с сидячим образом жизни миллионов французов, которые, как было подсчитано, проводят около 12 часов в день именно в таком положении. Причем по большей части на рабочем месте, в частности, перед экранами компьютеров. То, что этот жизненный уклад в принципе вреден для здоровья, всем хорошо известно. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он - причина десяти процентов смертей в год только в одной Европе. Это уже не говоря о том, что малая подвижность отрицательно сказывается на производительности труда и, в конечном счете, на эффективности предприятия. На сегодняшний день только один из семи французов, как писала на днях столичная газета "Le Monde", прерывают работу, чтобы размяться, и лишь 18 процентов компаний предоставляют им такую возможность. В докладе на эту тему, а он был представлен весной правительству, его авторы сенатор Франсуаза Гатель и депутат Национального собрания Франсуа Кормье-Булежон, утверждают, ссылаясь на данные экспертов, что физическая активность в рамках предприятия способна повысить отдачу сотрудников от трех до девяти процентов, увеличить рентабельность - до 14 процентов. К тому же люди реже болеют, а, значит, меньше бюллетенят. В документе ссылаются на опыт концерна Safran, занятого в области электроники и высоких технологий. Там благодаря утренней разминки и растяжки по вечерам удалось снизить у всего персонала число пропусков по медицинским причинам на пять дней в году. Каким образом французское правительство намеревается поощрять предприятия? Одной из главных мер будут налоговые льготы для тех компаний, которые решат вложиться в создание у себя спортивных инфраструктур, в том числе тренажерных залов, душевых, приобретение соответствующего инвентаря.

Во многих странах Европы сложились совсем другие традиции: файв о клок в Британии, сиеста в Испании, пенникелла в Италии. Хотя отдельные компании и организуют для своих сотрудников занятия фитнесом, йогой или на тренажерах. Зато в Азии гораздо больше озабочены состоянием здоровья работников. В Китае физкультминутки проводились еще в 1950-х годах, в 2010-м госкомпании возобновили проведение обязательных разминок дважды в день. В Японии многие корпорации встраивают физические упражнения в график работы офисных сотрудников. Этот же опыт перенимают крупные компании из США.

Подготовил Юрий Когалов, Вячеслав Прокофьев, Париж