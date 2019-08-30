Новости

В Греции 13 человек стали жертвами вируса лихорадки Западного Нила 00:54
ДНР обвинила Киев в издевательствах над пленным ополченцем 00:51
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана 00:21
Трамп назвал космос следующей областью военных действий 00:13
Новый глава МИД Украины взял полгода на решение конфликта в Донбассе 29.08.2019
Власти Колумбии продолжат выполнять соглашение с повстанцами 29.08.2019
Постпред РФ: Ликвидированных боевиков в САР выдают за "невинных младенцев" 29.08.2019
Бывшие командиры ФАРК в Колумбии заявили, что снова берутся за оружие 29.08.2019
Калашников: Новые премьер и глава МИД Украины - не самостоятельные фигуры 29.08.2019
Верховная рада утвердила новый состав правительства 29.08.2019
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах 29.08.2019
Ураган "Дориан" может стать одним из самых мощных в истории Америки 29.08.2019
Похожий на гранату предмет найден в водосточной трубе дома в Москве 29.08.2019
Макей и Болтон договорились продолжить политический диалог 29.08.2019
В Госдуме оценили идею сокращения рабочей недели до 12 часов 29.08.2019
Novikov School открывает гастрономический лекторий 29.08.2019
Детсады Подмосковья создадут программы подготовки к школе 29.08.2019
Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков 29.08.2019
Внук сбитого в Заполярье летчика воссоздал на видео его последний бой 29.08.2019
Слуцкий: Зеленский зачищает вертикаль власти 29.08.2019
Прокуратура Димитровграда проверит жалобы приемных детей на опекуна 29.08.2019
Новым главой МИД Украины стал Пристайко 29.08.2019
В Севастополе с серозным менингитом госпитализировали 35 человек 29.08.2019
Медведев сменил руководителя Фонда защиты прав дольщиков 29.08.2019
Врачи предупредили о вреде употребления кофе при хронической усталости 29.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Погода в День знаний. Какой будет осень"
Куда жаловаться на шумных соседей
Куда жаловаться на шумных соседей
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 00:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Офис поднял руки вверх

На предприятиях Самары внедряют производственную гимнастику
Текст: Анна Шепелева
Российская газета - Столичный выпуск № 193(7951)
В Самаре сотрудники организаций и предприятий начали делать производственную гимнастику. На упражнения в два подхода работники тратят по 15 минут в день. Проект под названием "Спорт - норма жизни" стартовал благодаря усилиям Федерации профсоюзов Самарской области.
Упражнения подобраны таким образом, что их удобно будет делать и в спецовке, и в офисной одежде. Фото: ANDREYPOPOV/ISTOCK Упражнения подобраны таким образом, что их удобно будет делать и в спецовке, и в офисной одежде. Фото: ANDREYPOPOV/ISTOCK
Упражнения подобраны таким образом, что их удобно будет делать и в спецовке, и в офисной одежде. Фото: ANDREYPOPOV/ISTOCK

Как пояснил ее председатель Павел Ожередов, до 50 процентов трудящихся предприятий региона страдают избыточным весом, у 40 процентов - проблемы с давлением, более чем половина жалуются на суставы. "Конечно, внедряя производственную гимнастику, мы не надеемся поднять производительность труда. Но в течение года люди точно будут реже болеть", - уверен Павел Ожередов.

Фото: istockphoto.com
Минздрав предложил штрафовать курильщиков на работе

Главный внештатный специалист по профилактической медицине минздрава региона Юрий Мальшин припугнул мировой статистикой: шесть процентов смертельных случаев связано с низкой двигательной активностью. В частности, сидячий образ жизни породил более четверти всех случаев сахарного диабета, а также может спровоцировать рак молочной железы и толстой кишки.

Координатор нового проекта Сергей Платонов рассказал, что для сотрудников предприятий региона разработан облегченный комплекс упражнений. Рекомендовано делать зарядку в два подхода - в 11.00 и 15.00. Первый комплекс займет 8 минут 30 секунд, второй - 7 минут 30 секунд. "Переодеваться не нужно. Упражнения удобно будет делать и в спецовке, и в офисном комплекте - пиджаке, юбке. Из приготовлений рекомендовано только расстегнуть верхнюю пуговицу и ослабить ремень", - пояснил он.

К проекту уже присоединились несколько десятков работодателей, среди них "Почта России", Пенсионный фонд, онкодиспансер и хлебозавод (всего более 12 тысяч сотрудников). В ноябре пройдет конкурс среди предприятий, где зарядка стала по-настоящему массовой и регулярной. Самым спортивным обещают даже денежные призы.

А как у них

Французам тоже надоел сидячий образ жизни

В начале будущего года французские парламентарии должны рассмотреть закон "Спорт и общество". Один из его пунктов предусматривает финансовую помощь предприятиям, которые готовы разрешать своим работникам время от времени делать небольшие перерывы с тем, чтобы в той или иной форме те могли заняться физкультурой.

Фото: depositphotos.com
Чем питаться на работе, чтобы избежать проблем с пищеварением

Отметим, что эта инициатива фигурировала в предвыборных обещаниях нынешнего президента Эмманюэля Макрона, а ее цель - борьба с сидячим образом жизни миллионов французов, которые, как было подсчитано, проводят около 12 часов в день именно в таком положении. Причем по большей части на рабочем месте, в частности, перед экранами компьютеров. То, что этот жизненный уклад в принципе вреден для здоровья, всем хорошо известно. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он - причина десяти процентов смертей в год только в одной Европе. Это уже не говоря о том, что малая подвижность отрицательно сказывается на производительности труда и, в конечном счете, на эффективности предприятия. На сегодняшний день только один из семи французов, как писала на днях столичная газета "Le Monde", прерывают работу, чтобы размяться, и лишь 18 процентов компаний предоставляют им такую возможность. В докладе на эту тему, а он был представлен весной правительству, его авторы сенатор Франсуаза Гатель и депутат Национального собрания Франсуа Кормье-Булежон, утверждают, ссылаясь на данные экспертов, что физическая активность в рамках предприятия способна повысить отдачу сотрудников от трех до девяти процентов, увеличить рентабельность - до 14 процентов. К тому же люди реже болеют, а, значит, меньше бюллетенят. В документе ссылаются на опыт концерна Safran, занятого в области электроники и высоких технологий. Там благодаря утренней разминки и растяжки по вечерам удалось снизить у всего персонала число пропусков по медицинским причинам на пять дней в году. Каким образом французское правительство намеревается поощрять предприятия? Одной из главных мер будут налоговые льготы для тех компаний, которые решат вложиться в создание у себя спортивных инфраструктур, в том числе тренажерных залов, душевых, приобретение соответствующего инвентаря.

Во многих странах Европы сложились совсем другие традиции: файв о клок в Британии, сиеста в Испании, пенникелла в Италии. Хотя отдельные компании и организуют для своих сотрудников занятия фитнесом, йогой или на тренажерах. Зато в Азии гораздо больше озабочены состоянием здоровья работников. В Китае физкультминутки проводились еще в 1950-х годах, в 2010-м госкомпании возобновили проведение обязательных разминок дважды в день. В Японии многие корпорации встраивают физические упражнения в график работы офисных сотрудников. Этот же опыт перенимают крупные компании из США.

Подготовил Юрий Когалов, Вячеслав Прокофьев, Париж

Экономика Работа Охрана труда В мире Европа Франция Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
ФАС попросила премьера проконтролировать развитие конкуренции в РФ
Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы
В Кремле не стали комментировать тему обмена удерживаемыми лицами
"Зенит" и "Локомотив" узнали соперников в Лиге чемпионов