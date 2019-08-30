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30.08.2019 15:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кому достанется Дягилев?

В Пермском театре оперы и балета открывается новый сезон
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Впервые за восемь лет новый сезон Пермского театра оперы и балета открывается без знаменитого Теодора Курентзиса. Его переезд в Санкт-Петербург летом нынешнего года повлек весьма существенные изменения как внутри театра, так и вне его.
Фото: permopera.ru Фото: permopera.ru
Фото: permopera.ru

Официальные изменения отражены в новом уставе, о котором рассказал накануне открытия сезона новый (старый) генеральный директор театра Андрей Борисов. Должность Художественного руководителя упразднена, вместо этого появилось понятие художественного совета, или как торжественно назвал его Андрей Борисов - "ареопага творческих людей". Кроме того, введена должность главного дирижера, которым стал Артем Абашев. Новым главным хормейстером назначен Евгений Воробьёв. Главным балетмейстером и директором оперной труппы по-прежнему остаются Алексей Мирошниченко и Медея Ясониди.

Фото: Пресс-служба Республиканского театра белорусской драматургии
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Перед новой командой стоит непростая задача - максимально быстро залечить "прорехи", которые так или иначе появились с уходом Теодора Курентзиса, восстановить необходимую для творческого коллектива устойчивость и сохранить истинный интерес зрителей, что совсем непросто, учитывая имеющуюся турбулентность. А зритель в Перми, как правильно заметил Андрей Борисов, у нас знающий, и даже привередливый.

Разработкой такой творческой стратегии и должен заняться худсовет. Причем, в кратчайшие сроки.

Пока журналистам были представлены лишь некоторые события, которые уже точно занесены в календарный план. Откроется сезон балетом "Лебединое озеро" и оперой "Евгений Онегин". Из крупных событий традиционный конкурс "Арабеск", который состоится в апреле. Накануне его открытия состоится премьера балета Валерия Гаврилина "Анюта", в которой ожидают участия Владимира Васильева в роли Петра Леонтьевича, отца Анюты.

- За эти годы мы накопили богатый репертуар, часть которого планируем показывать в этом сезоне, - сказал Алексей Мирошниченко. - Таким образом мы приведем во баланс бюджет театра и вернем на сцену любимые зрителем спектакли. И первым таким возобновлением будет вечер одноактных балетов "Зимние грезы", который пройдет на сцене уже 6, 7, 8 декабря.

Оперная труппа к новому сезону пополнилась еще одним молодым солистом. Это баритон Энхбат Тувшинжаргал, который уже 4 сентября выступит в заглавной партии в "Евгении Онегине". За дирижерским пультом новый главный дирижер театра Артем Абашев.

Вообще, молодых и новых артистов в театре теперь достаточно много. Пришлось значительно обновить коллектив музыкантов. Собрать оркестр мирового уровня было непросто, однако, по словам Артема Абашева, это удалось.

- Уже первые репетиции показали, что мы набрали достойный коллектив, - подчеркнул он. - Причем, он может играть не только репертуарные произведения. В плане стоит 10 симфонических концертов.

Такое же существенное обновление идет в составе хора пермского театра. По свидетельству нового хормейстера Евгения Воробьёва, оттуда ушло немалое количество артистов, но в театр приходят новые голоса.

- У коллектива есть сложности: им нужно привыкнуть ко мне, мне - к ним, - сказал он. - Но мы вместе готовы формировать именно то качество, которое необходимо. Скажу сразу, что коллектив способен на очень многое. У тех людей, которые остались, не всегда была возможность показывать то, на что они способны. Но если им эту возможность дать, то мы получим большое удовольствие.

Фото: Александра Яковлев / ТАСС
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В целом создается впечатление, что в каком-то смысле пермский Театр оперы и балета возвращается к своим корням, пытаясь в то же время сохранить традиции, которые были до Курентзиса и которые принес маэстро.

Но насколько это получится пока непонятно. Поскольку главный вопрос художественной славы города, которой Пермь пользовалась последние годы, так и не разрешен. Будущее пермского Дягилевского фестиваля и отношения Теодора Курентзиса с городом - пока достаточно туманно. И тут очень важна позиция власти, поскольку, по словам Андрея Борисова, он-то сам готов подписать договор о сотрудничестве прямо сейчас, но маэстро хочет, чтобы документ был заверен не директором театра, а конкретно министром культуры.

Есть у него и еще одно требование - чтобы Дворец культуры Солдатова, в котором прошло открытие нынешнего Дягилевского фестиваля, было передано под его резиденцию и площадку будущего мероприятия. И Теодор хочет, чтобы эти пункты были занесены в договор, а не остались лишь устными договоренностями.

Сами же власти, в лице губернатора края Максима Решетникова и министра культуры Вячеслава Торчинского, выражают полную готовность к общению. На общем собрании труппы, посвященном открытию сезона, они оба подтвердили, что все договоренности насчет использования ДК им. Солдатова и финансирования театра, данные Теодору Курентзису, сохраняются.

- У вас приоритет в использовании Дворца им. Солдатова, потому что вы вообще для нас в приоритете, - сказал губернатор.

Однако тут тоже все не так просто, поскольку на ситуацию накладывается история с "дележкой" бренда Дягилевского фестиваля, разыгравшаяся в последнюю неделю месяца. А это может серьезно осложнить переговоры о пермском будущем фестиваля и, как написано в официальном сообщении пресс-службы musicAeterna, подтолкнуть "к отказу от проведения фестиваля в Перми".

Между тем

Пресс-секретарь коллектива Теодора Курентзиса musicAeterna Оксана Гекк прокомментировала для прессы сложившуюся с брендом Дягилевского сезона ситуацию:

Фото: Елена Лапина/Театр Сац
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- В ответ на письмо Пермского театра оперы и балета, касающееся прав на использование бренда "Дягилевский фестиваль", о котором мы узнали из массмедиа, сообщаем, что бренд "Дягилевский фестиваль" был создан Теодором Курентзисом и его командой в 2012 году. До этого времени фестиваль назывался "Дягилевские сезоны: Пермь, Петербург, Париж". Бренд создан для Перми, и команда musicAeterna не использовала и не собиралась использовать его в других городах. А что касается проекта в парижском театре Шатле, который будет проходить под руководством Теодора Курентзиса с 2021 года, то он не будет называться буквально "Дягилевский фестиваль", хотя в его названии, безусловно, будет фигурировать имя человека, который именно сцену Шатле выбрал для первого представления своих знаменитых "Русских сезонов".

Но главное - можно любое название дать фестивалю, как пермскому, так и французскому. Не от названия зависит успех, а от содержания. Поэтому лучше было бы закончить игры с массмедиа, подталкивающие нас к отказу от проведения фестиваля в Перми, и сесть за стол переговоров, чтобы решить принципиальные вопросы, касающиеся будущего фестиваля. Время идет, а переговоры с Министерством культуры Пермского края, по сути, еще не начались.

Культура Театр Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Пермский край Пермь СЗФО Санкт-Петербург Пермь - культурная столица Гид-парк
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