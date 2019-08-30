В ульяновском Заксобрании наметили план развития сельских территорий

28 августа в Законодательном собрании Ульяновской области состоялся "правительственный час", на который региональные парламентарии пригласили представителей областного правительства и муниципальных администраций, чтобы обсудить вопросы реализации федеральной госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в Ульяновской области.

Как отметил председатель Заксобрания Валерий Малышев, в сельской местности проживает около четверти населения Ульяновской области. Этот показатель примерно равен среднероссийскому.

- Согласно госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", к 2025 году численность сельского населения должна как минимум сохраниться на нынешнем уровне, поэтому для нас важно наметить конкретные шаги по решению актуальных для жителей села проблем, - считает Малышев.

Об основных параметрах госпрограммы депутатам рассказал глава регионального аграрного ведомства Михаил Семенкин. Программа начнет действовать с 2020 года и рассчитана на пять лет. На ее реализацию из федерального бюджета планируется выделить 2,3 триллиона рублей. Цели, которые обозначили федеральные власти, - активизация жилищного строительства на селе (проект "сельская ипотека" предусматривает кредитование под 1-3 процента годовых), улучшение жилищных условий работников агропромышленного сектора и социальной сферы, а также многодетных семей, решение инфраструктурных вопросов (строительство и ремонт водопроводов, дорог, газификация), благоустройство.

Что касается Ульяновской области, только в 2020 году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" региональные власти намерены реализовать проекты на 1,9 миллиарда рублей. 95 процентов этих средств поступит из федеральной казны. Остальное - из областного и муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников. Деньги пойдут на решение самых актуальных проблем. Более 81 миллиона планируется потратить на реконструкцию и капремонт девяти сельских объектов культуры, почти 160 миллионов - на строительство и ремонт 12 учреждений здравоохранения, в том числе создание новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. А в городе Барыш намечено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Комментируя параметры госпрограммы, депутаты Законодательного собрания подчеркнули особую актуальность проблемы газификации. По их словам, в сельской местности уровень газификации на сегодня не превышает 48 процентов. По мнению парламентариев, предусмотренных по госпрограмме 325 миллионов рублей на решение этой проблемы явно недостаточно. Такая же ситуация с водоснабжением: на строительство и реконструкцию соответствующей инфраструктуры в 2020 году планируется потратить 586 миллионов рублей. Депутаты убеждены, что с учетом существующего износа сетей, этого недостаточно.

Предложения членов Заксобрания, высказанные в ходе "правительственного часа" будут обобщены и направлены для реализации в профильное министерство.