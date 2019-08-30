Житель Прикамья занимался наркодилерством вместе с четырехлетним сыном

В Пермском крае полицейские задержали 35-летнего дилера, который ходил за наркотиками вместе с четырехлетним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

По данным ведомства, мужчину задержали недалеко от переезда в поселке Новые Ляды. При себе у него нашли 400 граммов гашиша, который он вытащил несколькими минутами ранее из тайника-закладки и спрятал в носок. Вместе с подозреваемым находился его четырехлетний сын. По словам мужчины, ребенок всегда ходил с отцом, поскольку его мать сидит в тюрьме за сбыт наркотиков. Сам задержанный ранее также был судим. Он освободился из мест заключения около пяти лет назад.

В ведомстве отметили, что супруги нигде не работали. По версии сыщиков, они жили на деньги, вырученные с продажи наркотиков. Задержанный отец был известен в среде наркоманов и продавал запрещенные вещества только своим знакомым. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч 4 ст 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет колонии строгого режима. Малолетний сын подозреваемого сейчас находится у родной бабушки.