Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки. Трагедия произошла в Красноярске.

"27 августа в Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания "Мегаполюс" Николай Петшак", - говорится в сообщении министерства спорта Красноярского края.

Погибший спортсмен занимался холодовым плаванием более 40 лет, и ему принадлежит высшее достижение по нахождению в холодной воде, установленное еще 25 лет назад. В 2012-м он завоевал титул чемпиона мира.