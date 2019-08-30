В кемеровской тайге пропали пенсионер и его внук

Свыше двухсот полицейских вышли на поиски без вести пропавших 70-летнего мужчины и его девятилетнего внука. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, пенсионер с ребенком ушли за грибами 28 августа, через сутки они не вернулись домой и не отвечали на телефонные звонки.

Предполагается, что грибники отправились в тайгу в районе поселка Ортон (Междуреченский городской округ). В местную полицию с просьбой начать розыск обратилась мать ребенка.

Поиски велись всю ночь и продолжаются днем 30 августа. Участие в них, помимо полицейских, поднятых по тревоге, принимают волонтеры отряда "Лиза Алерт", кинологи с тренированными собаками. Также помощь оказывают спасатели МЧС, бойцы Росгвардии. На поиски вышли работники местных предприятий, неравнодушные граждане.

Сегодня, как обещают в региональном ГУ МВД, будут запущены два квадрокоптера для обследования местности. Пока обнаружен автомобиль, на котором уехали грибники из дома.