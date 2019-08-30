Первый дагестанский самолет совершил полеты на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 прошла презентация построенного в Кизляре легкого четырехместного самолета МАИ-411. Воздушное судно совершило несколько демонстрационных полетов.

По словам представителя Кизлярского электромеханического завода, летательный аппарат может применяться как аэротакси, а также патрулировать территории и проводить мониторинг обстановки. Отметим, что ранее в Дагестане не конструировали и не производили самолеты.

Легкий самолет МАИ-411 разрабатывался совместно с конструкторским бюро Московского авиационного института. Он является аналогом европейского CS-23 и американского FAR-23. В России подобные МАИ-411 самолеты до сих пор не производились. При взлетной массе 1250 килограммов самолет может подниматься на высоту до трех тысяч метров, а дальность составляет - 1,5 тысячи километров. Крейсерская скорость 270 километров в час.

Пока самолет МАИ-411 существует только в единственном экземпляре, но в 2020 году начнется строительство еще трех машин.