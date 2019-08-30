При Минстрое России появится координационный молодежный совет

В министерстве строительства и ЖКХ создадут координационный молодежный совет по благоустройству, который будет принимать участие в развитии нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом в пятницу сообщил заместитель министра Максим Егоров на пленарной сессии "1000 городов" первого Всероссийского молодежного форума развития территорий в Ставрополе.

- Планируем привлекать к работе в координационном совете волонтеров и молодежь, нацеливать их на реализацию всех федеральных проектов, которыми занимается Минстрой - это строительство жилья, расселение аварийного жилого фонда, проекты "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". Наша цель - привлечь молодежь заниматься насущными проблемами, которые нас окружают, - заявил Якушев.

Молодые специалисты будут помогать в улучшении индексов качества городской среды. Их, кстати, должны обнародовать уже в ноябре этого года. Для каждого города России, которых в стране насчитывается 1114, будет свой показатель. А к 2024 году перед федеральной и региональной властью стоит задача улучшить полученные показатели на 30%. Это предусмотрено проектом "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".