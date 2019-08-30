В Кронштадте запустили первую в России сеть 5G

Пилотная сеть стандарта 5G развернута в Кронштадте, ее возможности доступны на территории всей населенной части города. Как сообщает РИА Новости, на первом этапе проекта, осуществляемом одним из операторов большой тройки и поставщиком оборудования для телекоммуникаций, преимуществами пользования высокоскоростной сетью передачи данных смогут воспользоваться социально значимые объекты.

Пилотная зона в Кронштадте запущена при содействии администрации Санкт-Петербурга. Максимальная скорость мобильного трафика, достигнутая на коммерческом смартфоне в Кронштадте, составила 1,2 гигабита в секунду.

Предполагается, что к концу нынешнего года на основе развернутой сети 5G будут тестироваться такие технологии, как телемедицинские услуги, беспилотный транспорт, интернет вещей, решения для концепции "Умный город" и продуктов дополненной и виртуальной реальности.

Начало продаж мобильный устройств с поддержкой 5G на российском рынке запланировано в конце 2019 - начале 2020 гг. Одновременно с Кронштадтом пилотная зона 5G была запущена в Москве в районе ВДНХ.