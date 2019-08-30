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30.08.2019 13:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

До конца года в России откроется 100 новых школ

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В рамках национального проекта "Образование" по всей стране до конца года откроется сто новых школ. Об этом сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева на общероссийском родительском собрании, проходящем в данный момент в Петербурге.

Васильева: Учителей максимально освободят от бумажной нагрузки

Одиннадцать школ в рамках нацпроекта откроются в Петербурге. Девять из них распахнут свои двери уже в этом учебном году.

Васильева также отметила, что педагогическая школа Санкт-Петербурга по праву считается одной из лучших в стране. Особенных успехов город достиг в сфере дополнительного образования.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщили, что в ближайшие четыре-пять лет Петербург намерен построить 94 школы и 169 детсадов. "Для этого городу нужно заработать 309 млрд рублей, и мы знаем, как это сделать", - подчеркнул действующий глава Северной столицы.

Общероссийское родительское собрание проходит на базе петербургской гимназии №56 в формате видеоконференции. На видеосвязь с министром просвещения вышли родители из разных регионов. Также Ольга Васильева ответила на вопросы, поступившие в Министерство просвещения по интернету.

Среди обсуждающихся тем - реализация стратегических задач в сфере образования, готовность регионов к началу нового учебного года, нововведения в школьной программе, доступность и качество образования, оснащение школ и организаций дополнительного образования.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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