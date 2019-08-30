Яхту "Сибирь" восстановят перед кругосветкой в Санкт-Петербурге

Омская Яхта "Сибирь" прибыла в Северную столицу. Санкт-Петербург - последняя стоянка в российском порту перед продолжительным 15-месячным кругосветным путешествием. Международный проект, посвященный 200-летию открытия Антарктиды состоится благодаря Президентскому гранту.

Испытания северными морями яхта прошла, однако попала в переделку. Лед и шторм сорвали с борта часть обшивки. Но команда за ближайшие выходные намерена все восстановить, чтобы 3 сентября продолжить путешествие. Об этом участники экспедиции рассказали на пресс-конференции в Северо-Западном филиале "Российской газеты".

Новый этап будет еще более сложным, но команда заявляет, что к нему готова. Вся команда имеет опыт морских походов, а для капитана "Сибири" Сергея Щербакова это уже третья кругосветка. Впрочем, в "Антарктиду" он идет впервые.

- Самым сложным будет переход через пролив Дрейка, где волны достигают 20-метровой высоты. Это вдвое выше, чем в бурных водах Арктики. И нашей небольшой яхте с такими штормами не справится. Но и там существуют относительно спокойные "окошки". Так что прорвемся, - сообщил "РГ" Щербаков.

Помогать современным путешественникам будут солнечные, ветровые и дизельные генераторы, а также спутниковая связь и локация, чего не было во времена Беллинсгаузена. Имеется даже чудо отечественной оптики - 20-кратный бинокль. Однако "Сибирь" намного меньше знаменитых парусников, так что сам поход для команды, состоящей всего из шести человек, станет более трудным испытанием. Болтанка, вахта через каждые шесть часов, постоянное напряжение. На вопрос журналистов, будет ли у матросов время для настольных игр, они шутят, - "А вы попробуйте поиграть в шахматы на американских горках".

Как оказалось, кругосветка призвана не только повторить путь отважных русских мореплавателей, но и провести научные исследования. По словам председателя Полярной комиссии Санкт-Петербургского РГО Виктора Боярского, они необходимы в изучении процессов глобального потепления. С этой целью в Бресте к "Сибири" присоединиться еще один парусник Xanadu, оснащенный соответствующей аппаратурой. Свою технику ученые установят и на омской яхте, чтобы действовать в тандеме.

- Мы хотим опробовать измерительную программу экологии океана, которую можно осуществлять малыми судами, - сообщил капитан яхты, морской химик Максим Озернов. - Еще одно направление - микропластик. Разлагаясь, посуда и пакеты образуют частицы, которые глотают морские животные, и гибнут. Постараемся выявить опасные участки.

Еще одна миссия кругосветки - просветительская. Яхта "Сибирь" будет останавливаться в сорока зарубежных портах, где населению расскажут о роли России в открытии Антарктиды. А в качестве сувенира вручат журнал "Родина".