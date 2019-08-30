Яхту "Сибирь" восстановят перед кругосветкой в Санкт-Петербурге

Новости

Стало известно расписание игр "Краснодара" в Лиге Европы 19:11
Видео: Более 150 африканцев проникли в Испанию, преодолев двойной забор 18:31
Россия сократит добычу нефти в августе немного меньше плана 18:28
При Минстрое России появится координационный молодежный совет 18:26
Игрок ФК "Краснодар" Реми Кабелла успешно прооперирован 18:18
В Петербурге пройдет благотворительный костюмированный забег 18:07
В Заполярье запустили три новые котельные на торфе и щепе 17:58
Путин посетит Монголию 17:48
Житель Чечни признан виновным в содействии терроризму 17:47
США расширили санкции против КНДР 17:37
Пахом простился со спутницей своей жизни Натальей Почечуевой 17:37
В "Краснодаре" прокомментировали итоги жеребьевки Лиги Европы 17:14
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле 17:12
Жители Петербурга узнали о судьбе деда через 78 лет 16:47
Павел Деревянко и Паспарту открыли новый сезон на СТС 16:46
В Ульяновской области органы опеки изъяли из приемной семьи 12 детей 16:42
Москва выразила надежду на адекватность нового украинского правительства 16:39
Володин принял участие в открытии памятника на могиле Кобзона 16:36
В Саратове обрушилась крыша завода 16:34
Петербуржца в костюме коня засудили за нарушение авторских прав 16:32
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым 16:30
В Самаре возбудили дело из-за отравления суши 63 человек 16:24
Disney сделает продолжение "Зверополиса" 16:20
В США начало работу командование космических сил 16:15
Евгений Писаревский стал еще одним финомбудсменом 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
Видео: Вероника Скворцова о зарплатах врачей, льготных лекарствах и "Волне здоровья"
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" пройдет презентация новой книги Павла Крашенинникова
30.08.2019 17:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Яхту "Сибирь" восстановят перед кругосветкой в Санкт-Петербурге

Текст: Светлана Сибина
Омская Яхта "Сибирь" прибыла в Северную столицу. Санкт-Петербург - последняя стоянка в российском порту перед продолжительным 15-месячным кругосветным путешествием. Международный проект, посвященный 200-летию открытия Антарктиды состоится благодаря Президентскому гранту.

Испытания северными морями яхта прошла, однако попала в переделку. Лед и шторм сорвали с борта часть обшивки. Но команда за ближайшие выходные намерена все восстановить, чтобы 3 сентября продолжить путешествие. Об этом участники экспедиции рассказали на пресс-конференции в Северо-Западном филиале "Российской газеты".

Фото: Сергей Лебединский
Команде яхты "Сибирь" больше всего мешает волокита с документами

Новый этап будет еще более сложным, но команда заявляет, что к нему готова. Вся команда имеет опыт морских походов, а для капитана "Сибири" Сергея Щербакова это уже третья кругосветка. Впрочем, в "Антарктиду" он идет впервые.

- Самым сложным будет переход через пролив Дрейка, где волны достигают 20-метровой высоты. Это вдвое выше, чем в бурных водах Арктики. И нашей небольшой яхте с такими штормами не справится. Но и там существуют относительно спокойные "окошки". Так что прорвемся, - сообщил "РГ" Щербаков.

Помогать современным путешественникам будут солнечные, ветровые и дизельные генераторы, а также спутниковая связь и локация, чего не было во времена Беллинсгаузена. Имеется даже чудо отечественной оптики - 20-кратный бинокль. Однако "Сибирь" намного меньше знаменитых парусников, так что сам поход для команды, состоящей всего из шести человек, станет более трудным испытанием. Болтанка, вахта через каждые шесть часов, постоянное напряжение. На вопрос журналистов, будет ли у матросов время для настольных игр, они шутят, - "А вы попробуйте поиграть в шахматы на американских горках".

Фото: youtube.com
В Петербург зашла гигантская парусная яхта "Черная жемчужина"

Как оказалось, кругосветка призвана не только повторить путь отважных русских мореплавателей, но и провести научные исследования. По словам председателя Полярной комиссии Санкт-Петербургского РГО Виктора Боярского, они необходимы в изучении процессов глобального потепления. С этой целью в Бресте к "Сибири" присоединиться еще один парусник Xanadu, оснащенный соответствующей аппаратурой. Свою технику ученые установят и на омской яхте, чтобы действовать в тандеме.

- Мы хотим опробовать измерительную программу экологии океана, которую можно осуществлять малыми судами, - сообщил капитан яхты, морской химик Максим Озернов. - Еще одно направление - микропластик. Разлагаясь, посуда и пакеты образуют частицы, которые глотают морские животные, и гибнут. Постараемся выявить опасные участки.

Еще одна миссия кругосветки - просветительская. Яхта "Сибирь" будет останавливаться в сорока зарубежных портах, где населению расскажут о роли России в открытии Антарктиды. А в качестве сувенира вручат журнал "Родина".

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь СЗФО Санкт-Петербург СФО Омская область РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал нормальное число детей в семье
Турция начала переговоры о покупке истребителей Су-57
Летние каникулы для школьников предложили продлить до октября
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
Россиянам могут разрешить выкупать свои кредиты с дисконтом