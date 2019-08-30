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30.08.2019 18:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как выбирали музыку и стихи к гимну России

Текст: Елена Новоселова
1 сентября в Санкт-Петербурге пройдет грандиозная акция, посвященная гимну России. В этом году ему исполнилось 75 лет.

О том, как выбирали к нему музыку и стихи, "РГ" рассказала заместитель директора Российского государственного архива социально-политической истории Марина Астахова.

- Подготовка нового государственного гимна СССР взамен "Интернационала" началась во время Великой Отечественной войны. Весной 1943 года была создана Комиссия по подготовке гимна СССР во главе с Климентом Ворошиловым. В конкурсе участвовали 41 поэт и 170 композиторов. Среди них поэты Асеев, Бедный, Берггольц, Лебедев-Кумач, Михалков, Симонов, Щипачев, Эль-Регистан. За право написать музыку соревновались такие музыкальные звезды того времени, как Александров, Блантер, Глиэр, Кабалевский, Хачатурян, и даже Шостакович. Первый этап конкурса завершился в конце сентября 1943 года утверждением текста Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. В конце октября была выбрана и мелодия для нового гимна, ею стал "Гимн партии большевиков" Александра Александрова. 14 декабря 1943 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило окончательную редакцию текста и музыку гимна.

Фото: Алексей Гусев
Адыгея присоединится к акции в честь 75-летия мелодии гимна России

Новый государственный гимн впервые прозвучал по радио в ночь с 31 декабря 1943-го на 1 января 1944 года.

Работа над ним была проведена очень серьезная. В нашем архиве, например, хранится седьмой вариант текста гимна Михалкова и Эль-Регистана с правками красным карандашом, которые внесены Сталиным, синим карандашом написана окончательная редакция, принятая Сталиным, Молотовым и Ворошиловым.

Сохранился и утвержденный проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б) "О гимне Союза Советских Социалистических Республик" с сопроводительной запиской Молотова, Ворошилова, Щербакова Сталину от 14 декабря 1943 года.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 75-летие гимна России
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