Как выбирали музыку и стихи к гимну России

О том, как выбирали к нему музыку и стихи, "РГ" рассказала заместитель директора Российского государственного архива социально-политической истории Марина Астахова.

- Подготовка нового государственного гимна СССР взамен "Интернационала" началась во время Великой Отечественной войны. Весной 1943 года была создана Комиссия по подготовке гимна СССР во главе с Климентом Ворошиловым. В конкурсе участвовали 41 поэт и 170 композиторов. Среди них поэты Асеев, Бедный, Берггольц, Лебедев-Кумач, Михалков, Симонов, Щипачев, Эль-Регистан. За право написать музыку соревновались такие музыкальные звезды того времени, как Александров, Блантер, Глиэр, Кабалевский, Хачатурян, и даже Шостакович. Первый этап конкурса завершился в конце сентября 1943 года утверждением текста Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. В конце октября была выбрана и мелодия для нового гимна, ею стал "Гимн партии большевиков" Александра Александрова. 14 декабря 1943 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило окончательную редакцию текста и музыку гимна.

Новый государственный гимн впервые прозвучал по радио в ночь с 31 декабря 1943-го на 1 января 1944 года.

Работа над ним была проведена очень серьезная. В нашем архиве, например, хранится седьмой вариант текста гимна Михалкова и Эль-Регистана с правками красным карандашом, которые внесены Сталиным, синим карандашом написана окончательная редакция, принятая Сталиным, Молотовым и Ворошиловым.

Сохранился и утвержденный проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б) "О гимне Союза Советских Социалистических Республик" с сопроводительной запиской Молотова, Ворошилова, Щербакова Сталину от 14 декабря 1943 года.