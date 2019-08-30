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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лайнер "Уральских авиалиний" вынужденно сел в Екатеринбурге

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Летевший из Санкт-Петербурка в Худжанд (Таджикистан) лайнер "Уральских авиалиний" совершил незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Фото: iStock
В Геленджике экстренно приземлился пассажирский самолет

Как передает агентство "Интерфакс", сразу после вылета из "Пулково" командир воздушного судна сообщил диспечтеру о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы сотрудники воздушной гавани обнаружили останки птиц и перья. Пилоты приняли решение приземлиться в аэропорту, в котором базируется авиакомпания.

Лайнер Airbus 321, на борту которого находились 220 пассажиров, выполнял рейс U6-2641 (Санкт-Петербург - Худжанд). Из "Пулково" он вылетел в 3:05 по местному времени. А спустя 3 часа 49 минут (в 8:54) аэробус благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово".

Никто не пострадал. "С пассажирами работают представители авиакомпании", - рассказал представитель перевозчика. Воздушное судно осматривают специалисты. Есть ли повреждения, пока не сообщается.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Санкт-Петербург УрФО Свердловская область Екатеринбург
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