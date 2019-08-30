Мегаполотно Репина вернется из Третьяковки в Русский музей

В Петербург после "гастролей" в Государственной Третьяковской галерее возвращается масштабное полотно Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения". Как сообщает ТАСС, после возвращение полотна, намеченного на начало сентября, оно займет в Михайловском дворце свое место, которое за все время нахождения в коллекции музея с 1938 года покидало только два раза.

"Торжественное заседание Государственного совета" экспонировалось в Москве в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу в рамках выставки Ильи Репина, приуроченной к его 175-летию. Увидеть эту, а также еще 54 живописных и 24 графических работы художника, которые Русский музей отправил весной в Москву, смогли около 600 тысяч посетителей. Транспортировка "Торжественного заседания Государственного совета" сопровождалась особенностями, обусловленными исполинскими размерами полотна - 4 на 8 метров. Сама картина была доставлена в Москву намотанной на вал, ее рама оставалась в Русском музее, замаскированная фальшстеной. А в зале, который обычно целиком отдан под экспонирование "Госсовета", во время его отсутствия поместилась целая выставка работ художников второй половины XIX века с сюжетами из истории допетровской Руси.

Это репинское полотно вызывает интерес публики не только размерами, но и количеством изображенных персонажей. На картине, созданной автором "Бурлаков на Волге" и "Запорожцев" по правительственному заказу, можно увидеть 81 исторический персонаж времен царствования Николая II, включая самого императора. Реальные политические деятели Российской империи изображены находящимися в Круглом зале петербургского Мариинского дворца. Еще одной особенностью является то, что Репин работал над полотном не самостоятельно - он пригласил помогать ему таких художников, как Иван Куликов и Борис Кустодиев.

Третьего октября в Русском музее откроется собственная юбилейная выставка работ Ильи Репина. Следом за петербуржцами ее смогут увидеть в парижском музее Пти Пале и хельсинкском Атенеуме.