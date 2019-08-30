Минпросвещения сократит количество учебников

Министерство просвещения России ведет работу по сокращению количества учебников, заявила глава ведомства Ольга Васильева на проходящем в Петербурге общероссийском родительском собрании.

В 1990-е годы, по словам Васильевой, началась "вакханалия" - учебники выпускались без ограничения и с минимальным контролем. В итоге сейчас только по физике 22 линейки учебников, по биологии - 12.

"Мы серьезно ужесточили правила вхождения учебников в фед перечень. Уже сократили список на 480 учебников, и эта работа продолжается", - заявила Ольга Васильева.

Общероссийское родительское собрание проходит на базе петербургской гимназии №56 в формате видеоконференции. На видеосвязь с министром просвещения вышли родители из разных регионов. Также Ольга Васильева ответила на вопросы, поступившие в Министерство просвещения по интернету.

Среди обсуждавшихся тем - реализация стратегических задач в сфере образования, готовность регионов к началу нового учебного года, нововведения в школьной программе, доступность и качество образования, оснащение школ и организаций дополнительного образования.