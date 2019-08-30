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30.08.2019 12:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Педагоги и родители высказались за запрет мобильников в школах

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Подавляющее большинство родителей и педагогов высказались за ограничение использование мобильных телефонов в школах. Об этом сообщила в рамках общероссийского родительского собрания министр просвещения страны Ольга Васильева.

Васильева: Учителей максимально освободят от бумажной нагрузки

"Ограничение использования мобильных телефонов время образовательного процесса поддержали 89 процентов родителей, 90 процентов учителей и 61 процентов детей", - отметила Васильева и обозначила позицию ведомства: Министерство просвещения рекомендовала исключить использование смартфонов во время учебы.

В данном вопросе Министерство просвещения ориентируется на рекомендации Роспотребнадзора, которые связаны в первую очередь с заботой о здоровье школьников.

Всероссийский опрос об отношении к использованию гаджетов проводился Министерством просвещения совместно с Роспотребнадзором и Рособнадзором. В нем приняли участие более трех тысяч человек.

Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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