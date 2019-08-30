Путин поддержал планы развития Мурманска

О том, как превратить Мурманск в настоящую столицу Арктики, шла речь на встрече президента России Владимира Путина с врио губернатора области Андреем Чибисом. Особое внимание также уделили качеству жизни в ЗАТО.

"Как у вас настроение, как вы чувствуете объем работы и приоритеты?" - спросил Владимир Путин. В области довольно много инвестпроектов, 42, и они достаточно большие, миллиардные, заметил глава государства. "Тем не менее есть и проблемы, связанные со строительным комплексом, с развитием жилищного строительства, с объектами образования, некоторыми другими социальными объектами", - констатировал он.

"У нас идет очень плотное взаимодействие с федеральным правительством, и по ключевым направлениям, по большинству болевых точек мы находим решения. Это позволяет сдвигать ситуацию с мертвой точки", - сообщил Чибис. "Главный вызов для нас - это, безусловно, отток населения, - сказал он. - Причем этот отток населения растет: за 2018-й год рост по сравнению с прошлым годом на 26 процентов. Самое страшное, что уезжает трудоспособное население, прежде всего, и наша молодежь". "Вот это главный вызов", - оценил врио главы региона. А уезжают потому, что медицина, жилье, качество городской среды, - не устраивает. "Несмотря на то, что крупные компании реализуют проекты, мы активно сейчас запустили проект по мурманскому транспорту, это новый логистический коридор для Северного морского пути, на самом деле количество рабочих мест увеличивается, но жить на Севере тяжело", - констатировал он.

"И первое, с чего я начал, это как раз с решения этих ключевых задач: с наведения элементарного порядка, чистоты в городах, с благоустройства, с решения проблем медицины. Это первые шаги, которые позволяют изменить отношение людей к Кольскому полуострову, к Северу. И мы запустили проект под слоганом "На Севере - жить!", решая все эти ключевые вопросы", - рассказал Чибис. В регионе рассчитывают, что все это позволит людей не только удержать, но и привлечь. "Если мы не изменим тренд, связанный с оттоком населения, то просто, объективно говоря, рано или поздно стратегическая область станет областью вахтовиков, чего нельзя допустить", - опасается он.

"Конечно. Ведь мы только что сказали по поводу больших инвестпроектов. А трудовые ресурсы?" - уточнил Путин. "Да, самое главное - трудовые ресурсы. И область стратегическая, это "ворота" в Арктику, это вопрос геополитических интересов. И наша главная задача - сделать так, чтобы людям было жить комфортно", - ответил собеседник.

"Первая, главная проблема, которая у нас "болит", это тема медицины. Мы вынуждены были оперативно принять антикризисный план: это новое оборудование, это возможность приватизировать служебное жилье врачами, это машины скорой медицинской помощи, это поддержка кадров, потому что у нас катастрофическая нехватка врачей", - перечислил докладчик. В области нужно перестраивать систему здравоохранения. Потому что в южной части, где проживает половина населения, в два раза выше смертность от сердечно-сосудистых заболеваний при поступлении в медицинское учреждение. Поэтому нужно сделать, чтобы в течение часа на реанимобилях можно было доставлять больных, пояснил он.

Вторая тема - это ЖКХ. С одной стороны, удалось продвинуться в наведении порядка в сфере управления жильем. Но есть тема мазутозависимости. "Учитывая скачок стоимости мазута, безусловно, мы сами эту проблему решить не можем. Мы получили очень оперативно первый транш в три миллиарда рублей от федерального правительства, подготовились к зиме, закупили мазут. Но на самом деле минимально еще два миллиарда нам необходимо, для того чтобы эту зиму пройти, не говоря уже о том, что накопленный кассовый разрыв из-за роста стоимости мазута составляет шесть миллиардов рублей", - пояснил Чибис. "Конечно, мы ставим перед собой задачу - в течение пяти лет радикально количество мазута сократить", - добавил он. И такая "дорожная карта" подготовлена.

Третий важный момент - качество городской среды. "Помимо элементарного наведения порядка, конечно, не хватает катастрофически спортивных площадок, детских городков", - оценил Чибис. Власти работают над этим.

И есть отдельный вопрос - жизнь в закрытых городах, где живут военные. "Качество жизни сегодня в наших ЗАТО не выдерживает никакой критики. При огромном количестве детей: почти три ребенка на семью", - посетовал врио главы региона. "Не огромное, нормальное. Это правильно", - заметил Путин.

Стратегическая задача - создание научно-образовательного центра, сообщил Чибис и попросил помочь превратить его в научно-образовательный центр мирового уровня. "Потому что принципиально важно арктическую повестку формировать на нашей территории", - добавил он. "Мы эту работу сами уже начали. Более того, мы работаем с крупнейшими работодателями", - заявил врио главы региона. "Мы сейчас с ними отрабатываем набор специальностей, потребностей в десятилетней перспективе, для того чтобы под это настроить систему образования", - пояснил он. И они готовы инвестировать в модернизацию учебных заведений, чтобы сразу готовили специалистов под потребности области, "чтобы молодому человеку не нужно было искать лучшей жизни в Петербурге, в Москве или у наших соседей в Норвегии, Финляндии или других странах".

Есть еще один проект - "Новый Мурманск". "У нас катастрофически не хватает современного жилья, у нас построено два многоквартирных дома в прошлом году, причем очень небольших. Не хватает спортивных объектов, у нас нет, например, конгресс-центра, у нас нет пятизвездочных гостиниц", - перечислил Чибис. И на западном берегу Кольского залива, напротив Мурманска, как раз можно было бы создать научно-образовательный центр, компетенцию в виде ядерной физики. "У нас атомный флот, подводный флот, подводники учатся в Обнинске, а могли бы учиться непосредственно, близко. Там поставить конгресс-центр. То есть сделать проект нового Мурманска, где фактически консолидировать всю мировую арктическую повестку, для того чтобы это происходило у нас", - рассказал он. "Это дало бы нам новую точку роста, в том числе точку роста в экономике, и статуса Мурманской области как столицы Арктики", - пояснил врио главы региона.

"Хорошо. Это интересные и важные проекты. Видимо, и пятизвездочные гостиницы нужны, и конгресс-центр", - одобрил президент и предложил вернуться к проблеме ЗАТО. "Этот вопрос требует особого внимания", - считает он.