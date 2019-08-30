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30.08.2019 19:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

СМИ: Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Текст: Максим Домчев
Финал Лиги чемпионов 2021 года может пройти в Санкт-Петербурге.
Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости
Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости

Как сообщает АР со ссылкой на несколько источников, УЕФА принял решение провести финал Лиги чемпионов сезона 2020/2021 в России. В качестве места проведения выбран Санкт-Петербург, который опередил в борьбе за это право Мюнхен.

Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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В этом немецком городе состоится финал 2022 года, а следующий решающий матч главного клубного турнира Старого Света примет Лондон и легендарный "Уэмбли".

Ожидается, что официально о выборе в пользу Санкт-Петербурга будет объявлено 24 сентября, когда состоится исполком УЕФА.

Стадион в Санкт-Петербурге был выдвинут на проведение финала ЛЧ на исполкоме РФС в конце 2018 года. Арена на Крестовском острове вмещает 68 тысяч зрителей и имеет опыт проведения матчей чемпионата мира 2018 года.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации УЕФА Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Лига чемпионов 2019/2020
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